¿Quieres poner los objetos gráficos (OBJ_CHART) en el gráfico y utilizarla como gráfico convencional? Es posible.

Lo único que necesitas es el controlador del objeto OBJ_CHART. Utilizando las Operaciones gráficas usted puede agregar y eliminar indicadores (ChartIndicatorAdd() y ChartIndicatorDelete()), ajustar el gráfico Periodo, Símbolo etc.



El Asesor Experto EA_OBJPROP_CHART_ID, hace las siguientes acciones:



Añade un indicador PriceChannel, incluido en el paquete estándar de la terminal del cliente (localizado en terminal_data_folder \MQL5\Indicators\Examples);



\MQL5\Indicators\Examples); Crea una subventana utilizando el indicador Subwindow (copia Subwindow.mq5 en terminal_data_folder \MQL5\Indicators);

\MQL5\Indicators); Crea un objeto (en la subventana) del tipo OBJ_CHART con símbolo de gráfica, pero con los periodos D1 y H4;



Para cada objeto del tipo OBJ_CHART añade un indicador Price_Channel con parámetros por defecto y cambia el color de fondo.

Al eliminar de la gráfica, se eliminan todos los indicadores creados: