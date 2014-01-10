Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
EA_OBJPROP_CHART_ID - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1172
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
¿Quieres poner los objetos gráficos (OBJ_CHART) en el gráfico y utilizarla como gráfico convencional? Es posible.
Lo único que necesitas es el controlador del objeto OBJ_CHART. Utilizando las Operaciones gráficas usted puede agregar y eliminar indicadores (ChartIndicatorAdd() y ChartIndicatorDelete()), ajustar el gráfico Periodo, Símbolo etc.
El Asesor Experto EA_OBJPROP_CHART_ID, hace las siguientes acciones:
- Añade un indicador PriceChannel, incluido en el paquete estándar de la terminal del cliente (localizado en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\Examples);
- Crea una subventana utilizando el indicador Subwindow (copia Subwindow.mq5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators);
- Crea un objeto (en la subventana) del tipo OBJ_CHART con símbolo de gráfica, pero con los periodos D1 y H4;
- Para cada objeto del tipo OBJ_CHART añade un indicador Price_Channel con parámetros por defecto y cambia el color de fondo.
Al eliminar de la gráfica, se eliminan todos los indicadores creados:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Función de deinicialización del Experto | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- delete objects // ObjectDelete(0,D1); // ObjectDelete(0,H4); //--- delete subwindow ChartIndicatorDelete(0,subwindow_ID,"Subwindow"); //--- elimina el indicador PriceChannel de la ventana principal //--- su nombre corto con los parámetros por defecto es "Price Channel(22)" ChartIndicatorDelete(0,0,"Price Channel(22)"); }
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/359
El estilo DRAW_COLOR_CANDLES (al igual que DRAW_CANDLES) dibuja velas sobre la base de valores de cuatro buffers del indicador, que contienen Apertura, Alto, Bajo y los precios de Cierre. En las adiciones puede especificar el color para cada vela de un conjunto dado.DRAW_COLOR_BARS
El estilo DRAW_COLOR_BARS dibuja barras basadas en los valores de cuatro bufferes del indicador, que contienen Apertura, Alto, Bajo y los precios de Cierre. Esta es la versión avanzada del estilo DRAW_BARS, que le permite especificar el color individual para cada barra del conjunto de colores predefinidos.
Presentación del ejemplo de visualización de los resultados de optimización en tiempo real (dinámica de curva del balance de los parámetros estadísticos del Asesor Experto).Ejemplo de uso del IndicatorParameters()
Este Asesor Experto ilustra el uso de la función IndicatorParameters() para obtener la información sobre el número de parámetros de entrada, su tipo y los valores.