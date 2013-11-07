代码库部分
EA

EA_OBJPROP_CHART_ID - MetaTrader 5EA

你想放置一个图表对象（OBJ_CHART）在图表上，并像传统图表那样使用它吗？这是可能的。

你唯一需要的是OBJ_CHART对象的句柄。你可以使用图表操作函数来增加和删除指标(ChartIndicatorAdd()ChartIndicatorDelete()), 设置图表的周期, 商品等。

EA_OBJPROP_CHART_ID

EA交易EA_OBJPROP_CHART_ID执行如下的动作：

  • 加载PriceChannel指标，该指标包括在客户终端的标准包里（位于terminal_data_folder\MQL5\Indicators\Examples);
  • 使用Subwindow指标创建一个子窗口（将Subwindow.mq5拷贝到terminal_data_folder\MQL5\Indicators）;
  • （在子窗口）创建和图表同一商品但 周期为D1和H4的OBJ_CHART类型的对象;
  • 在每一个OBJ_CHART类型的对象上以默认参数加载Price_Channel指标并更换背景色。

当从图表删除时删除所有加载的指标:

//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易反初始化函数                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- 删除对象
//  ObjectDelete(0,D1);
//  ObjectDelete(0,H4);
//--- 删除子窗口
   ChartIndicatorDelete(0,subwindow_ID,"Subwindow");
//--- 从主窗口删除PriceChannel指标
//--- 默认简称为"Price Channel(22)"
   ChartIndicatorDelete(0,0,"Price Channel(22)");
  }

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/359

