EA_OBJPROP_CHART_ID

你想放置一个图表对象（OBJ_CHART）在图表上，并像传统图表那样使用它吗？这是可能的。

你唯一需要的是OBJ_CHART对象的句柄。你可以使用图表操作函数来增加和删除指标(ChartIndicatorAdd()和ChartIndicatorDelete()), 设置图表的周期, 商品等。



EA交易EA_OBJPROP_CHART_ID执行如下的动作：



加载PriceChannel指标，该指标包括在客户终端的标准包里（位于 terminal_data_folder \MQL5\Indicators\Examples);



\MQL5\Indicators\Examples); 使用Subwindow指标创建一个子窗口（将Subwindow.mq5拷贝到 terminal_data_folder \MQL5\Indicators）;

\MQL5\Indicators）; （在子窗口）创建和图表同一商品但 周期为D1和H4的OBJ_CHART类型的对象;



在每一个OBJ_CHART类型的对象上以默认参数加载Price_Channel指标并更换背景色。

当从图表删除时删除所有加载的指标: