EA_OBJPROP_CHART_ID - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1848
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
你想放置一个图表对象（OBJ_CHART）在图表上，并像传统图表那样使用它吗？这是可能的。
你唯一需要的是OBJ_CHART对象的句柄。你可以使用图表操作函数来增加和删除指标(ChartIndicatorAdd()和ChartIndicatorDelete()), 设置图表的周期, 商品等。
EA交易EA_OBJPROP_CHART_ID执行如下的动作：
- 加载PriceChannel指标，该指标包括在客户终端的标准包里（位于terminal_data_folder\MQL5\Indicators\Examples);
- 使用Subwindow指标创建一个子窗口（将Subwindow.mq5拷贝到terminal_data_folder\MQL5\Indicators）;
- （在子窗口）创建和图表同一商品但 周期为D1和H4的OBJ_CHART类型的对象;
- 在每一个OBJ_CHART类型的对象上以默认参数加载Price_Channel指标并更换背景色。
当从图表删除时删除所有加载的指标:
//+------------------------------------------------------------------+ //| EA交易反初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- 删除对象 // ObjectDelete(0,D1); // ObjectDelete(0,H4); //--- 删除子窗口 ChartIndicatorDelete(0,subwindow_ID,"Subwindow"); //--- 从主窗口删除PriceChannel指标 //--- 默认简称为"Price Channel(22)" ChartIndicatorDelete(0,0,"Price Channel(22)"); }
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/359
