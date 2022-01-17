차트 객체(OBJ_차트)를 차트에 표시하는 방식으로 차트를 사용하고 싶은가요? 가능합니다.

필요한 유일한 것은 OBJ_CHART 객체의 핸들입니다. Chart Operations을 사용하여 지표를 추가 및 삭제할 수 있습니다(ChartIndicatorAdd( 그리고ChartIndicatorDelete()), 차트 설정주기, 심볼 등.



EA_OBJPROP_CHART_ID Expert Advisor는 다음 작업을 수행합니다.



클라이언트 터미널의 표준 패키지에 포함된 PriceChannel울 지표에 추가 하세요( terminal_data_folder \MQL5\Indicators\Examples);



\MQL5\Indicators\Examples); Subwindow 지표를 사용해서 서브 윈도우를 생성하세요(Subwindow.mq5를 terminal_data_folder \MQL5\Indicators에 복사하세요);

\MQL5\Indicators에 복사하세요); 차트 심볼이 있는 OBJ_CHART 유형의 객체(하위 창에서)를 생성하세요. D1 및 H4의 차트 주기(timeframe);



OBJ_CHART 유형의 각 객체에 대해서 기본 매개변수가 있는 Price_Channel 지표를 추가하고 배경색을 변경합니다.

차트에서 삭제하면 생성된 모든 지표가 삭제됩니다.