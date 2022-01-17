거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
차트 객체(OBJ_차트)를 차트에 표시하는 방식으로 차트를 사용하고 싶은가요? 가능합니다.
필요한 유일한 것은 OBJ_CHART 객체의 핸들입니다. Chart Operations을 사용하여 지표를 추가 및 삭제할 수 있습니다(ChartIndicatorAdd( 그리고ChartIndicatorDelete()), 차트 설정주기, 심볼 등.
EA_OBJPROP_CHART_ID Expert Advisor는 다음 작업을 수행합니다.
- 클라이언트 터미널의 표준 패키지에 포함된 PriceChannel울 지표에 추가 하세요(terminal_data_folder\MQL5\Indicators\Examples);
- Subwindow 지표를 사용해서 서브 윈도우를 생성하세요(Subwindow.mq5를 terminal_data_folder\MQL5\Indicators에 복사하세요);
- 차트 심볼이 있는 OBJ_CHART 유형의 객체(하위 창에서)를 생성하세요. D1 및 H4의 차트 주기(timeframe);
- OBJ_CHART 유형의 각 객체에 대해서 기본 매개변수가 있는 Price_Channel 지표를 추가하고 배경색을 변경합니다.
차트에서 삭제하면 생성된 모든 지표가 삭제됩니다.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert 초기화 비활성 함수 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- 객체 삭제 // ObjectDelete(0,D1); // ObjectDelete(0,H4); //--- 하위창 삭제 ChartIndicatorDelete(0,subwindow_ID,"Subwindow"); //--- PriceChannel 지표를 메인 윈도우에서 삭제 //--- 기본 패러미터로 설정된 이름은 "Price Channel(22)" ChartIndicatorDelete(0,0,"Price Channel(22)"); }
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/359
