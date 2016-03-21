und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
EA_OBJPROP_CHART_ID - Experte für den MetaTrader 5
Wollen sie einen Chart-Objekt einem Chart hinzufügen (OBJ_CHART) und dieses dann als konventionellen Chart einsetzen? Das ist möglich.
Das einzige, was Sie brauchen, ist der Handle des OBJ_CHART Objekts. Wenn Sie die Chart Operations verwenden, können Sie Indikatoren hinzufügen und entfernen (ChartIndicatorAdd() und ChartIndicatorDelete()), die Periode, Symbol festlegen etc.
Der EA_OBJPROP_CHART_ID Expert Advisor, Führt folgende Aktionen aus:
- Er fügt einen PriceChannel Indikator hinzu, der in dem Standardpaket des Clients Terminals enthalten ist (Dieser befindet sich in terminal_data_folder\MQL5\Indicators\Examples);
- Mithilfe des Unterfenster-Indikators wird ein Unterfenster (subwindow) erzeugt (Koperen Sie dazu Subwindow.mq5 nach terminal_data_folder\MQL5\Indicators);
- Es wird ein OBJ_CHART Objekt (in dem Unterfenster) mit dem Chartsymbol, aber D1 und H4 Timeframes erzeugt;
- Jedem Objekt vom Typ OBJ_CHART wird noch ein Preisband-Indikator mit Standardparametern und eine veränderte Hintergrundfarbe hinzugefügt.
Wenn sie es vom Chart löschen, werden auch alle Indikatoren gelöscht:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- Löschen von Objekten // ObjectDelete(0,D1); // ObjectDelete(0,H4); //--- Löschen des Unterfensters ChartIndicatorDelete(0,subwindow_ID,"Subwindow"); //--- Löschen des Preisband-Indikators vom Hauptfenster //--- Sein Kurzname mit Standardparametern ist "Price Channel(22)" ChartIndicatorDelete(0,0,"Price Channel(22)"); }
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/359
