Wollen sie einen Chart-Objekt einem Chart hinzufügen (OBJ_CHART) und dieses dann als konventionellen Chart einsetzen? Das ist möglich.

Das einzige, was Sie brauchen, ist der Handle des OBJ_CHART Objekts. Wenn Sie die Chart Operations verwenden, können Sie Indikatoren hinzufügen und entfernen (ChartIndicatorAdd() und ChartIndicatorDelete()), die Periode, Symbol festlegen etc.



Der EA_OBJPROP_CHART_ID Expert Advisor, Führt folgende Aktionen aus:



Er fügt einen PriceChannel Indikator hinzu, der in dem Standardpaket des Clients Terminals enthalten ist (Dieser befindet sich in terminal_data_folder \MQL5\Indicators\Examples);



\MQL5\Indicators\Examples); Mithilfe des Unterfenster-Indikators wird ein Unterfenster (subwindow) erzeugt (Koperen Sie dazu Subwindow.mq5 nach terminal_data_folder \MQL5\Indicators);

\MQL5\Indicators); Es wird ein OBJ_CHART Objekt (in dem Unterfenster) mit dem Chartsymbol, aber D1 und H4 Timeframes erzeugt;



Jedem Objekt vom Typ OBJ_CHART wird noch ein Preisband-Indikator mit Standardparametern und eine veränderte Hintergrundfarbe hinzugefügt.

Wenn sie es vom Chart löschen, werden auch alle Indikatoren gelöscht: