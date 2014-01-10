Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Ejemplo de uso del IndicatorParameters() - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1367
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El lenguaje MQL5 tiene la posibilidad de obtener la información sobre el número de parámetros de entrada, su tipo y los valores por el controlador del indicador.
Este Asesor Experto ilustra el uso de la función IndicatorParameters().
Demostración:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/915
Presentación del ejemplo de visualización de los resultados de optimización en tiempo real (dinámica de curva del balance de los parámetros estadísticos del Asesor Experto).EA_OBJPROP_CHART_ID
Este Asesor Experto es una demostración de cómo trabajar con objetos OBJ_CHART como gráficos convencionales. Puede configurar los ajustes de color personalizados, adjuntar indicadores etc.
Librería de funciones matemáticas ALGLIB (v. 3.19) transportado a MQL5.AMkA
Media móvil adaptativa de Perry Kaufman con puntos de señal indicativos.