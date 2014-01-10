CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Ejemplo de uso del IndicatorParameters() - Asesor Experto para MetaTrader 5

Visualizaciones:
1367
Ranking:
(39)
Publicado:
Actualizado:
El lenguaje MQL5 tiene la posibilidad de obtener la información sobre el número de parámetros de entrada, su tipo y los valores por el controlador del indicador.

Este Asesor Experto ilustra el uso de la función IndicatorParameters().

Demostración:



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/915

