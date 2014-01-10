MetaTrader 5 Strategy Tester permite obtener los parámetros estadísticos de un sistema de comercio después de cada pase de pruebas.

Los parámetros estadísticos pueden obtenerse utilizando la función TesterStatistics(), funciones denominadas interiormente OnTester() y OnDeinit().

Con la introducción de funciones para trabajar con los resultados de optimización (FrameFirst(), FrameFilter(), FrameNext(), FrameInputs() y FrameAdd()), los traders ahora son capaces de realizar una optimización visual. Los datos necesarios pueden ahora ser procesados y mostrados a la derecha durante una optimización del Asesor Experto o en la resolución de problemas matemáticos.

Tendremos en cuenta los detalles del ejemplo de la visualización de resultados de pruebas de un Asesor Experto durante la optimización descritos en el artículo "Visualiza una estrategia en el MetaTrader 5 Tester".





1. Visualización de la dinámica del balance durante la optimización



1.1. Descargando Archivos



Moving Averages_With_Frames.mq5 El Asesor Experto se debe copiar en terminal_data_folder\MQL5\Experts.

FrameGenerator.mqh - CFrameGenerator clase para mostrar los resultados de la optimización;

SpecialChart.mqh - CSpecialChart clase para dibujar varios gráficos del balance;

SimpleTable.mqh - CSimpleTable esta clase es una sencilla tabla con dos columnas;

ColorProgressBar.mqh - CСolorProgressBar esta clase es una barra de progreso utilizando dos colores.

Los siguientes archivos se utilizan para la operación del Asesor Experto:

Deben copiarse en terminal_data_folder\MQL5\Include.

Los programas de code base se pueden descargar de forma automática vía MetaTrader 5 terminal (Pestaña CodeBase de la ventana de la "Caja de la herramientas"). Para ello, seleccione "Descargar". Todos los códigos se descargarán y se colocarán en sus carpetas.





Fig. 1. Descarga de programas CodeBase a través del terminal MetaTrader 5







1.2. Probando el Asesor el Experto



Moving Averages_With_Frames.mq5 El Asesor Experto debería ponerse en marcha en el Strategy Tester.

Configuración de la prueba:





Fig. 2. Configuración de la prueba Moving Averages_With_Frames.mq5

Opciones de optimización:





Fig. 3. Configuración de la prueba Moving Averages_With_Frames.mq5





Durante la optimización el Asesor Experto muestra la dinámica del balance y el paso de optimización de datos estadísticos:





Fig. 4. Optimización Moving Averages_With_Frames.mq5

Proceso de optimización:





1.3. Principio de funcionamiento del Asesor Experto

El Asesor Experto Moving Averages_With_Frames.mq5 se crea sobre la base de Moving Averages.mq5 incluido en el paquete estándar del terminal MetaTrader 5 (MQL5\Experts\Examples\Moving Average).

#include <FrameGenerator.mqh> CFrameGenerator fg; double OnTester() { double TesterCritetia= MathAbs ( TesterStatistics ( STAT_SHARPE_RATIO )* TesterStatistics ( STAT_PROFIT )); TesterCritetia= TesterStatistics ( STAT_PROFIT )> 0 ?TesterCritetia:(-TesterCritetia); fg.OnTester(TesterCritetia); return (TesterCritetia); } void OnTesterInit() { fg.OnTesterInit( 3 ); } void OnTesterPass() { fg.OnTesterPass(); } void OnTesterDeinit() { fg.OnTesterDeinit(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { fg. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam, 100 ); }

El siguiente código se ha añadido para la visualización de los resultados:

Este código se puede utilizar de manera similar en cualquier Asesor Experto.



la clase CFrameGenerator es utilizada para trabajar con los resultados de la optimización. La clase contiene los métodos para el manejo de los eventos del Strategy Tester (OnTester(), OnTesterInit(), OnTesterPass(), OnTesterDeinit()) y el método para los eventos del gráfico (OnChartEvent()). Los objetos gráficos utilizados son preparados en OnTesterInit() método de la clase CFrameGenerator.



OnTester() el método de la clase CFrameGenerator se invoca en un agente de prueba después de cada paso de la prueba. Este método proporciona cálculo de la dinámica de la curva del balance basado en los resultados comerciales. Gráfico de la curva del balance es una array unidimensional, cuya longitud depende del número de transacciones realizadas.



Entonces, la función TesterStatistics() se utiliza para solicitar datos estadísticos (beneficio neto, el factor de ganancia, el factor de recuperación, número de operaciones, número de transacciones, máximo de fondos del porcentaje del drawdown , el valor de los criterios de la optimización personalizada) y un marco (en nuestro caso, array de los datos de los pasos de prueba) que se generan, y que se envían al terminal (desde el agente de pruebas) utilizando la función FrameAdd().

Marcos que se reciben y se manejan en el método OnTesterPass()de la clase CFrameGenerator. Marcos de operación de lectura llevado a cabo por la función FrameNext(). La solicitud de los parámetros de entrada del Asesor Experto, para lo cual se ha generado el marco, es realizado utilizando la función FrameInputs().

Una vez obtenidos los datos, se muestra y se actualiza utilizando los métodos de las clases CSimpleTable, CColorProgressBar y CSpecialChart.

Cabe señalar que las funciones de manejo de la ejecución OnTester() se llevan a cabo en el agente de prueba después de que el paso actual de optimización ha terminado. Esto permite el uso de MQL5 Cloud Network capacidades de red distribuidas para realizar cálculos matemáticos complejos. Para ello, coloque la parte de cálculo del controlador de eventos en OnTester.

El ejemplo del uso de la optimización para acelerar los cálculos matemáticos (transformación de onda continua de la función Weierstrass) se muestra en el tema "Gestión de los procesos de optimización en tiempo real y la transferencia de datos masivos de los agentes de MetaTrader 5".



2. Ejemplos de trabajo con las clases CSimpleTable, CColorProgressBar y CSpecialChart

Los scripts adjuntos Test_SimpleTable.mq5 y Test_CSpecialChart.mq5 incluyen ejemplos de trabajo con las clases CSimpleTable, CColorProgressBar y CSpecialChart. Deben copiarse en terminal_data_folder\MQL5\Scripts.





Fig. 5. Resultado de la operación del script Test_SimpleTable.mq5





Fig. 6. Resultado de la operación del script Test_CSpecialChart.mq5



