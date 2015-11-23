コードベースセクション
チャートオブジェクト(OBJ_CHART)をチャート上に表示させて、チャート上で使うことを想定していますか。それは可能です。

OBJ_CHART を使うだけで可能です。インジケーターを追加したり削除した(ChartIndicatorAdd()ChartIndicatorDelete())Chart Operationsを使う場合、Period, Symbolなどを設定してください。

EA_OBJPROP_CHART_ID

EA_OBJPROP_CHART_ID のEAは以下のアクションをします:

  • クライアントターミナルの標準パッケージ( terminal_data_folder\MQL5\Indicators\Examples)にあるPriceChannelインジケーターを追加;
  • Subwindowインジケーターによるサブウィンドウの生成 ( Subwindow.mq5 を terminal_data_folder\MQL5\Indicators　にコピー);
  • シンボル付きのOBJ_CHARTのオブジェクトの生成(サブウィンドウ上) 。ただし、D1とH4の時間軸は除く;
  • OBJ_CHARTのそれぞれのオブジェクトには、 デフォルトのパラメータでPrice_Channelインジケーターを追加。バックグラウンドカラーの変更

チャートから削除されたとき、すべてのインジケーターを取り外します。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- delete objects
//  ObjectDelete(0,D1);
//  ObjectDelete(0,H4);
//--- delete subwindow
   ChartIndicatorDelete(0,subwindow_ID,"Subwindow");
//--- delete PriceChannel indicator from the main window
//--- its short name with default parameters is "Price Channel(22)"
   ChartIndicatorDelete(0,0,"Price Channel(22)");
  }

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/359

