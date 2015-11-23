無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
EA_OBJPROP_CHART_ID - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 995
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
チャートオブジェクト(OBJ_CHART)をチャート上に表示させて、チャート上で使うことを想定していますか。それは可能です。
OBJ_CHART を使うだけで可能です。インジケーターを追加したり削除した(ChartIndicatorAdd() と ChartIndicatorDelete())Chart Operationsを使う場合、Period, Symbolなどを設定してください。
EA_OBJPROP_CHART_ID のEAは以下のアクションをします:
- クライアントターミナルの標準パッケージ( terminal_data_folder\MQL5\Indicators\Examples)にあるPriceChannelインジケーターを追加;
- Subwindowインジケーターによるサブウィンドウの生成 ( Subwindow.mq5 を terminal_data_folder\MQL5\Indicators にコピー);
- シンボル付きのOBJ_CHARTのオブジェクトの生成(サブウィンドウ上) 。ただし、D1とH4の時間軸は除く;
- OBJ_CHARTのそれぞれのオブジェクトには、 デフォルトのパラメータでPrice_Channelインジケーターを追加。バックグラウンドカラーの変更
チャートから削除されたとき、すべてのインジケーターを取り外します。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- delete objects // ObjectDelete(0,D1); // ObjectDelete(0,H4); //--- delete subwindow ChartIndicatorDelete(0,subwindow_ID,"Subwindow"); //--- delete PriceChannel indicator from the main window //--- its short name with default parameters is "Price Channel(22)" ChartIndicatorDelete(0,0,"Price Channel(22)"); }
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/359
DRAW_COLOR_CANDLES
DRAW_COLOR_CANDLES (DRAW_CANDLES) は、４つのインジケーターの値（始値、高値、安値、終値）によってロウソク足を描写しますさらに、それぞのセットでロウソク足の色を指定することが可能ですDRAW_COLOR_BARS
DRAW_COLOR_BARSの描写スタイルは、インジケーターの値（始値、高値、安値、終値）に基づいて足を描写します。 これはDRAW_BARSの応用で、各足に対して個々の色をデフォルトの色から指定できます。
MQL5 Wizard - MFIによる条件付きの'Bullish/Bearish Meeting Lines'ロウソク足パターン
MFIによる条件付きの"Bullish/Bearish Meeting Lines"のシグナルを試すことができます。この戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。MQL5 Wizard - RSIによる条件付きの Bullish/Bearish Meeting Lines
RSIによる条件付きの"Bullish/Bearish Meeting Lines"のシグナルを試すことができます。この戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。