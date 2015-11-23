チャートオブジェクト(OBJ_CHART)をチャート上に表示させて、チャート上で使うことを想定していますか。それは可能です。

OBJ_CHART を使うだけで可能です。インジケーターを追加したり削除した(ChartIndicatorAdd() と ChartIndicatorDelete())Chart Operationsを使う場合、Period, Symbolなどを設定してください。



EA_OBJPROP_CHART_ID のEAは以下のアクションをします:



クライアントターミナルの標準パッケージ( terminal_data_folder \MQL5\Indicators\Examples)にあるPriceChannelインジケーターを追加;



\MQL5\Indicators\Examples)にあるPriceChannelインジケーターを追加; Subwindowインジケーターによるサブウィンドウの生成 ( Subwindow.mq5 を terminal_data_folder \MQL5\Indicators にコピー);

\MQL5\Indicators にコピー); シンボル付きのOBJ_CHARTのオブジェクトの生成(サブウィンドウ上) 。ただし、D1とH4の時間軸は除く;



OBJ_CHARTのそれぞれのオブジェクトには、 デフォルトのパラメータでPrice_Channelインジケーターを追加。バックグラウンドカラーの変更

チャートから削除されたとき、すべてのインジケーターを取り外します。