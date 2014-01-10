DRAW_COLOR_CANDLES

Un ejemplo de indicador, que dibuja velas para el instrumento especificado en una ventana separada.

El color de las velas cambian aleatoriamente cada N ticks. El parámetro N del indicador es colocado como externo, de modo que se puede ajustar de forma manual (en la ficha Entradas del cuadro de diálogo de propiedades del indicador). Tenga en cuenta, que en un principio hay 8 colores establecidos para el trazado gráfico Plot1 utilizando la directiva del compilador #property. Entonces, en la función OnCalculate() el color se elige al azar de una lista predefinida.

Ver también el articulo Los estilos de dibujo en MQL5.