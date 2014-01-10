CodeBaseSecciones
Indicadores

DRAW_COLOR_CANDLES - indicador para MetaTrader 5

Un ejemplo de indicador, que dibuja velas para el instrumento especificado en una ventana separada.

El color de las velas cambian aleatoriamente cada N ticks. El parámetro N del indicador es colocado como externo, de modo que se puede ajustar de forma manual (en la ficha Entradas del cuadro de diálogo de propiedades del indicador). Tenga en cuenta, que en un principio hay 8 colores establecidos para el trazado gráfico Plot1 utilizando la directiva del compilador #property. Entonces, en la función OnCalculate() el color se elige al azar de una lista predefinida.

Ver también el articulo Los estilos de dibujo en MQL5.

DRAW_COLOR_CANDLES

DRAW_COLOR_BARS DRAW_COLOR_BARS

El estilo DRAW_COLOR_BARS dibuja barras basadas ​​en los valores de cuatro bufferes del indicador, que contienen Apertura, Alto, Bajo y los precios de Cierre. Esta es la versión avanzada del estilo DRAW_BARS, que le permite especificar el color individual para cada barra del conjunto de colores predefinidos.

DRAW_COLOR_ZIGZAG DRAW_COLOR_ZIGZAG

El estilo DRAW_COLOR_ZIGZAG dibuja líneas de diferentes colores por los valores de dos buffers del indicador. Esta es la versión en color del estilo DRAW_ZIGZAG y le permite especificar el color individual para cada línea del conjunto de color predefinido.

EA_OBJPROP_CHART_ID EA_OBJPROP_CHART_ID

Este Asesor Experto es una demostración de cómo trabajar con objetos OBJ_CHART como gráficos convencionales. Puede configurar los ajustes de color personalizados, adjuntar indicadores etc.

Visualización de optimización de resultados en tiempo real Visualización de optimización de resultados en tiempo real

Presentación del ejemplo de visualización de los resultados de optimización en tiempo real (dinámica de curva del balance de los parámetros estadísticos del Asesor Experto).