ポケットに対して
インディケータ

Chaikin_Volatility_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むChaikin_Volatility指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

EAを正しく操作するにはコンパイルされたChaikin_Volatility.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　Chaikin_Volatility_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2433

