Indikatoren

Chaikin_Volatility_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
698
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der Chaikin_Volatility Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte Chaikin_Volatility.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. Chaikin_Volatility_HTF Indikator

Abb.1. Chaikin_Volatility_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2433

