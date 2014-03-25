CodeBaseРазделы
Индикаторы

RSI_2HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2016
(17)
Реальный автор:

lukas1

Цветное облако, образованное двумя осцилляторами RSI (Relative Strength Index) с разных таймфреймов.

Рис.1. Индикатор RSI_2HTF

MA_2HTF MA_2HTF

Цветное облако, образованное двумя скользящими средними с разных таймфреймов.

BlauHLM BlauHLM

Индикатор Directional Trend Index из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.

BlauHLM_HTF BlauHLM_HTF

Индикатор BlauHLM с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_BlauHLM Exp_BlauHLM

Торговая система с использованием осциллятора BlauHLM.