代码库部分
DynamicRS_Channel_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
DynamicRS_Channel 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 DynamicRS_Channel.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例.1. DynamicRS_Channel_HTF 指标

DynamicRS_C_HTF DynamicRS_C_HTF

此 DynamicRS_C 指标在输入参数中有时间帧选项。

CronexRSI CronexRSI

此 MACD 指标, 其价格序列均被 iRSI 技术指标的数值序列替代。它以绘制彩色云形式实现。

Digital_MACD_HTF Digital_MACD_HTF

此 Digital_MACD 指标在输入参数中有时间帧选项。

DynamicRS_HTF DynamicRS_HTF

此 DynamicRS 指标在输入参数中有时间帧选项。