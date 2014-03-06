Смотри, как бесплатно скачать роботов
DynamicRS_Channel_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 1889
Индикатор DynamicRS_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора DynamicRS_Channel.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор DynamicRS_Channel_HTF
