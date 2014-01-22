CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

DM - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2766
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

AlexP

Семафорный сигнальный индикатор, в алгоритме которого анализируются четыре последних бара.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 27.09.2007.

Рис.1. Индикатор DM

Рис.1. Индикатор DM

Simple EA Simple EA

Самый простой робот, который покупает и продает!

iSpread-индикатор спреда для парной торговли iSpread-индикатор спреда для парной торговли

Создание синтетика на основе двух выбранных пар.

BBands_Stop_v1_HTF BBands_Stop_v1_HTF

Индикатор BBands_Stop_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BlauErgodic_Signal BlauErgodic_Signal

Индикатор BlauErgodic_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора BlauErgodic с фиксированным таймфреймом.