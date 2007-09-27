CodeBaseРазделы
Индикаторы

DM - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 日本語
Просмотров:
4552
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: AlexP

Разработан Уилдером в развитие индикатора PTP и выполняет две роли:

  • идентифицирует долговременную тенденцию рынка
  • показывает степень направленности конкретного рынка.

MIndex MIndex

Индикатор расчитывает индексы валют USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD и показывает в окне заданный параметром индекс.

Индикатор Frama Индикатор Frama

Используется значение фрактальной размерности для построения скользящей средней по подобию EMA

BBand Width Ratio BBand Width Ratio

Индикатор BBandWidthRatio.

Complex Common Complex Common

Показывает перекупленность или пререпроданность валют относительно друг друга.