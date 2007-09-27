Смотри, как бесплатно скачать роботов
DM - индикатор для MetaTrader 4
Автор: AlexP
Разработан Уилдером в развитие индикатора PTP и выполняет две роли:
- идентифицирует долговременную тенденцию рынка
- показывает степень направленности конкретного рынка.
MIndex
Индикатор расчитывает индексы валют USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD и показывает в окне заданный параметром индекс.Индикатор Frama
Используется значение фрактальной размерности для построения скользящей средней по подобию EMA
BBand Width Ratio
Индикатор BBandWidthRatio.Complex Common
Показывает перекупленность или пререпроданность валют относительно друг друга.