请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_BlauTSStochastic - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1564
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
使用BlauTSStochastic振荡器的交易系统。
当直方图改变方向，突破零线或者彩云信号线改变颜色时产生进场交易信号。
下面的参数用于选择一种入场算法：
input AlgMode Mode=twist; // 入场算法
为了正常运行EA，请将表以后的指标文件BlauTSStochastic.ex5放到文件夹terminal_data_older\MQL5\Indicators下。
注意TradeAlgorithms.mqh库文件需在非零点差以及提供在开仓的同时设置止赢止损选择的经纪商上使用EA。该库的其他文件可以在https://www.mql5.com/zh/code/1578下载。
下面展现的EA测试结果，使用了默认的输入参数。止损和止赢在测试中没有使用。
Fig. 1. 图表上交易历史记录的实例。
2012-2013 GBPUSD H4 测试结果：
Fig. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2035
Woodies CCI
有两个不同周期CCI的，被广泛使用的指标。TTF_Plus_MW
箭头信号指标。当出现交易机会时指标会在图表上绘制彩色的圆点。
Keltner Channel HTF
在输入参数中提供时间框架可选项的Keltner通道指标。Pivot-2
一系列枢轴水平。