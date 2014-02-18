使用BlauTSStochastic振荡器的交易系统。

当直方图改变方向，突破零线或者彩云信号线改变颜色时产生进场交易信号。



下面的参数用于选择一种入场算法：

input AlgMode Mode=twist;

为了正常运行EA，请将表以后的指标文件BlauTSStochastic.ex5放到文件夹terminal_data_older\MQL5\Indicators下。

注意TradeAlgorithms.mqh库文件需在非零点差以及提供在开仓的同时设置止赢止损选择的经纪商上使用EA。该库的其他文件可以在https://www.mql5.com/zh/code/1578下载。

下面展现的EA测试结果，使用了默认的输入参数。止损和止赢在测试中没有使用。

Fig. 1. 图表上交易历史记录的实例。

2012-2013 GBPUSD H4 测试结果：

Fig. 2. 测试结果图表