随机震荡指标，它源于William Blau的《动量，方向和背离》一书，它显示为带有一根彩云形式信号线的彩色柱状图。

该指标使用SmoothAlgorithms.mqh类库（必须复制到terminal_data_folder\MQL5\Include下）。类的使用在“不使用额外的缓存来计算用于中间过程的平均价格序列”一文中详细描述。

图 1. BlauTSStochastic指标