ポケットに対して
インディケータ

逆フィッシャーCCI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
877
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード
CCIは非常に有用な指標です。しかし、それには一つのことが欠如市でいます。既知の境界です。

逆フィッシャートランスフォームをCCIに追加することで、既知の範囲での振動が可能になり、これにより、市場で何が起こっているのかを正確に評価するのに役立ちます。また、ある種類のシグナルラインが追加されていて（指標の傾きのみを使用する代わりに、シグナルラインが使用されて、いくつかの偽シグナルをフィルタリングする可能性がある）、追加のCCI平滑化と結合されてるため、トレンドの特定にも有用なはずです。 いずれにせよ、いくつかのパラメータで実験することが強く推奨されています。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20203

