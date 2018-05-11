CCIは非常に有用な指標です。しかし、それには一つのことが欠如市でいます。既知の境界です。

逆フィッシャートランスフォームをCCIに追加することで、既知の範囲での振動が可能になり、これにより、市場で何が起こっているのかを正確に評価するのに役立ちます。また、ある種類のシグナルラインが追加されていて（指標の傾きのみを使用する代わりに、シグナルラインが使用されて、いくつかの偽シグナルをフィルタリングする可能性がある）、追加のCCI平滑化と結合されてるため、トレンドの特定にも有用なはずです。 いずれにせよ、いくつかのパラメータで実験することが強く推奨されています。