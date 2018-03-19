CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Inverse Fisher CCI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2618
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

CCI — очень полезный индикатор. Но ему не хватает одной вещи: установленного диапазона.

Добавление обратного преобразования Фишера к CCI заставляет его изменяться в границах известного диапазона. Это помогает в оценке текущей ситуации на рынке.  Также добавлена своего рода сигнальная линия (вместо того, чтобы  пользоваться только наклоном индикатора, используется сигнальная линия, которая может отфильтровывать некоторые ложные сигналы). В сочетании с дополнительным сглаживанием CCI она должна быть полезной в определении тренда. Но в любом случае, настоятельно рекомендую поэкспериментировать с некоторыми параметрами.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20203

Volume Average percent Volume Average percent

Это нормализованная версия, показывающая объем в процентах по сравнению со средним объемом за выбранный период.

Volume Average Volume Average

Давно известный метод анализа объема.

Candle Closing Time Remaining (CCTR) MT5 Candle Closing Time Remaining (CCTR) MT5

Версия индикатора Candle Closing Time Remaining (CCTR) для MetaTrader 5. Индикатор показывает время, оставшееся до закрытия свечи.

Point of Balance Point of Balance

Индикатор показывает текущий тренд путем цветового отображения текущего баланса продавцов и покупателей. Противоположный цвет не отображается, пока не становится трендом (следовательно, отсутствие цвета означает, что преобладает противоположный тренд).