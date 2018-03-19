CCI — очень полезный индикатор. Но ему не хватает одной вещи: установленного диапазона.



Добавление обратного преобразования Фишера к CCI заставляет его изменяться в границах известного диапазона. Это помогает в оценке текущей ситуации на рынке. Также добавлена своего рода сигнальная линия (вместо того, чтобы пользоваться только наклоном индикатора, используется сигнальная линия, которая может отфильтровывать некоторые ложные сигналы). В сочетании с дополнительным сглаживанием CCI она должна быть полезной в определении тренда. Но в любом случае, настоятельно рекомендую поэкспериментировать с некоторыми параметрами.

