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Inverse Fisher CCI - индикатор для MetaTrader 5
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CCI — очень полезный индикатор. Но ему не хватает одной вещи: установленного диапазона.
Добавление обратного преобразования Фишера к CCI заставляет его
изменяться в границах известного диапазона. Это помогает в оценке
текущей ситуации на рынке. Также добавлена своего рода сигнальная линия (вместо того, чтобы пользоваться только наклоном индикатора, используется сигнальная линия, которая может отфильтровывать некоторые ложные сигналы). В сочетании с дополнительным сглаживанием CCI она должна быть полезной в определении тренда. Но в любом случае, настоятельно рекомендую поэкспериментировать с некоторыми параметрами.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20203
Это нормализованная версия, показывающая объем в процентах по сравнению со средним объемом за выбранный период.Volume Average
Давно известный метод анализа объема.
Версия индикатора Candle Closing Time Remaining (CCTR) для MetaTrader 5. Индикатор показывает время, оставшееся до закрытия свечи.Point of Balance
Индикатор показывает текущий тренд путем цветового отображения текущего баланса продавцов и покупателей. Противоположный цвет не отображается, пока не становится трендом (следовательно, отсутствие цвета означает, что преобладает противоположный тренд).