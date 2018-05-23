CCI 是一个很有用的指标，但是它缺少一件东西: 所知的边界.

把反向费舍尔变换加到 CCI 中可以使它在已知边界中振荡，而通过那种方式它有助于评估市场上正在发生什么。另外，还加上了一类信号线（所以没有只使用指标的斜率，而是使用了信号线 - 这可能可以过滤掉一些错误信号) 以及加入了额外的 CCI 平滑，它应该可以用在趋势判断方面，但是在任何情况下都要建议测试一些参数。