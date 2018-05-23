代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

反向费舍尔 CCI - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 代码 95 主题 35864 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1579
等级:
(14)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

CCI 是一个很有用的指标，但是它缺少一件东西: 所知的边界.

把反向费舍尔变换加到 CCI 中可以使它在已知边界中振荡，而通过那种方式它有助于评估市场上正在发生什么。另外，还加上了一类信号线（所以没有只使用指标的斜率，而是使用了信号线 - 这可能可以过滤掉一些错误信号) 以及加入了额外的 CCI 平滑，它应该可以用在趋势判断方面，但是在任何情况下都要建议测试一些参数。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20203

3 MAs Market 3 MAs Market

这个指标根据市场上三个移动平均指标的相互关系估计当前的市场状态。

烛形关闭剩余时间 (CCTR) MT5 烛形关闭剩余时间 (CCTR) MT5

MetaTrader 5 版本的烛形关闭剩余时间（Candle Closing Time Remaining，CCTR) 是一个指标，用于显示活动的烛形将要关闭的剩余的时间。

平衡点 平衡点

这个指标通过显示当前平衡的颜色显示当前趋势。相反颜色不会显示，直到没有发现趋势 (所以，没有颜色及意思就是开始了反向趋势)

Hull MACD Hull MACD

这个版本的 MACD 使用了 Hull 移动平均来做 MACD 计算，而不是使用的 EMA (就像最初的 Gerald Appel 版本使用的那样). 这使得它比 EMA 版本 "更快"，更适合于剥头皮技术以及趋势技术（如果使用了更长的计算周期数）。