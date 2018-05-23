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CCI 是一个很有用的指标，但是它缺少一件东西: 所知的边界.
把反向费舍尔变换加到 CCI 中可以使它在已知边界中振荡，而通过那种方式它有助于评估市场上正在发生什么。另外，还加上了一类信号线（所以没有只使用指标的斜率，而是使用了信号线 - 这可能可以过滤掉一些错误信号) 以及加入了额外的 CCI 平滑，它应该可以用在趋势判断方面，但是在任何情况下都要建议测试一些参数。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20203
3 MAs Market
这个指标根据市场上三个移动平均指标的相互关系估计当前的市场状态。烛形关闭剩余时间 (CCTR) MT5
MetaTrader 5 版本的烛形关闭剩余时间（Candle Closing Time Remaining，CCTR) 是一个指标，用于显示活动的烛形将要关闭的剩余的时间。