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ProfLine - скрипт для MetaTrader 5
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За основу взят код Евгения Трофимова https://www.mql5.com/ru/code/10007 на языке MQL4.
Скрипт рассчитывает и выводит на график уровни безубытка отдельно для открытых позиций BUY и SELL.
После изменений количества позиций требуется повторный запуск скрипта.
UI
Ulcer Index (UI) - индекс снижения волатильности.Unsmoothed_RSI
Несглаженный RSI.
LR_MACD
MACD на основе Linear regression MA.HL_MA_Band
Трендовый индикатор High/Low Linear regression band.