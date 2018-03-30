За основу взят код Евгения Трофимова https://www.mql5.com/ru/code/10007 на языке MQL4.

Скрипт рассчитывает и выводит на график уровни безубытка отдельно для открытых позиций BUY и SELL.

После изменений количества позиций требуется повторный запуск скрипта.