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ProfLine - скрипт для MetaTrader 5

Evgeniy Trofimov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Igor Radko
Igor Radko

Igor Radko

3.6 (3)
3 продукта 1 код 17 комментариев
Просмотров:
4023
Рейтинг:
(37)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

За основу взят код Евгения Трофимова https://www.mql5.com/ru/code/10007 на языке MQL4.

Скрипт рассчитывает и выводит на график уровни безубытка отдельно для открытых позиций BUY и SELL.

Линия профита для ордеров BUY (синим цветом)

Линия профита для ордеров SELL (красным цветом)

После изменений количества позиций требуется повторный запуск скрипта.

UI UI

Ulcer Index (UI) - индекс снижения волатильности.

Unsmoothed_RSI Unsmoothed_RSI

Несглаженный RSI.

LR_MACD LR_MACD

MACD на основе Linear regression MA.

HL_MA_Band HL_MA_Band

Трендовый индикатор High/Low Linear regression band.