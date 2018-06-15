コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

ProfLine - MetaTrader 5のためのスクリプト

発行者:
Igor Radko
ビュー:
1316
評価:
(37)
パブリッシュ済み:
Evgeny TrofimovのMQL4コード https://www.mql5.com/ja/code/10007に基づいています。

このスクリプトは、買い/売りポジションの損益分岐点のレベルを個別に計算して表示します。

買い注文の利益ライン（青）

売り注文の利益ライン（赤）

ポジション数が変わった場合は、スクリプトを再起動します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20189

