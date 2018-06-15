Evgeny TrofimovのMQL4コード https://www.mql5.com/ja/code/10007に基づいています。

このスクリプトは、買い/売りポジションの損益分岐点のレベルを個別に計算して表示します。

ポジション数が変わった場合は、スクリプトを再起動します。