ProfLine - MetaTrader 5のためのスクリプト
- 発行者:
- Igor Radko
- ビュー:
- 1316
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Evgeny TrofimovのMQL4コード https://www.mql5.com/ja/code/10007に基づいています。
このスクリプトは、買い/売りポジションの損益分岐点のレベルを個別に計算して表示します。
ポジション数が変わった場合は、スクリプトを再起動します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20189
