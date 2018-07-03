Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Chande's DMI (Dynamic Momentum Index) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1016
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Dynamic Momentum Index (DMI) es un RSI con período variable. Al usar los ajustes predefinidos, el período del RSI se oscila de 3 a 30. La variabilidad del período hace que el RSI sea más sensible hacia los movimientos del precio de corta duración. Cuanto más alta sea la volatilidad del precio, menor será el período. El indicador se interpreta igual como el RSI, pero las señales aparecen antes.
DMI fue desarrollado por Tushar Chande y Stanley Kroll. Fue descrito en el libro "The New Technical Trader" (año 1994).
Esta versión repite el original descrito en "The New Technical Trader".
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/20177
Es una versión normalizada que muestra el volumen expresado en por cientos en comparación con el volumen medio durante el período seleccionado.SignalMAAboveBelow 3
Módulo de señales comerciales a base del módulo de señales del indicador Moving Average.
Es el EA que abre las posiciones cuando el precio cruza los objetos-líneas.McGinley Dynamic Indicator
McGinley Dynamic Indicator fue diseñado por John McGinley y descrito en la revista "Journal Of Technical Analysis" de la Asociación de los analíticos del mercado en 1991. El objetivo de este indicador consiste en eliminar los defectos encontrados en las medias móviles: por ejemplo, las brechas (gaps) y la «sierra». El resultado es el indicador que sigue el precio medio del instrumento y se adapta a la velocidad actual del mercado.