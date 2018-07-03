Dynamic Momentum Index (DMI) es un RSI con período variable. Al usar los ajustes predefinidos, el período del RSI se oscila de 3 a 30. La variabilidad del período hace que el RSI sea más sensible hacia los movimientos del precio de corta duración. Cuanto más alta sea la volatilidad del precio, menor será el período. El indicador se interpreta igual como el RSI, pero las señales aparecen antes.



DMI fue desarrollado por Tushar Chande y Stanley Kroll. Fue descrito en el libro "The New Technical Trader" (año 1994).

Esta versión repite el original descrito en "The New Technical Trader".