McGinley Dynamic Indicator (динамический индикатор МакГинли) был разработан, чтобы следовать за ценой, избегая "пилы", которая появляется при использовании обычных скользящих средних.



Привычные скользящие средние имеют фиксированный период и, вследствие этого — фиксированную "скорость". В результате при быстрых движениях цены возникают гэпы, что может привести к нежелательным результатам. Индикатор McGinley Dynamic корректирует скорость, приводя ее в соответствие с рынком.



Этот инструмент можно использовать в качестве замены традиционной МА, для подтверждения тренда или для получения сигнала на пересечении.



В индикаторе один входной параметр:

MD_smoothing — Настройка чувствительности линии, значение по умолчанию 125.



На картинках ниже показано сравнение между McGinley Dynamic (красная линия) и простой скользящей средней (синяя линия). McGinley Dynamic реагирует на рост цены раньше, двигается ближе к цене и сокращает "зубья пилы".

