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McGinley Dynamic Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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McGinley Dynamic Indicator (динамический индикатор МакГинли) был разработан, чтобы следовать за ценой, избегая "пилы", которая появляется при использовании обычных скользящих средних.
Привычные скользящие средние имеют фиксированный период и, вследствие этого — фиксированную "скорость". В результате при быстрых движениях цены возникают гэпы, что может привести к нежелательным результатам. Индикатор McGinley Dynamic корректирует скорость, приводя ее в соответствие с рынком.
Этот инструмент можно использовать в качестве замены традиционной МА, для подтверждения тренда или для получения сигнала на пересечении.
В индикаторе один входной параметр:
- MD_smoothing — Настройка чувствительности линии, значение по умолчанию 125.
На картинках ниже показано сравнение между McGinley Dynamic (красная линия) и простой скользящей средней (синяя линия). McGinley Dynamic реагирует на рост цены раньше, двигается ближе к цене и сокращает "зубья пилы".
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20179
Индикатор показывает оценку текущего состояния рынка на основании корреляции между тремя скользящими средними.Chande's DMI (Dynamic Momentum Index)
Dynamic Momentum Index (DMI) — это RSI с изменяющимся периодом. При использовании настроек по умолчанию период RSI колеблется от 3 до 30. Изменчивость периода делает RSI более отзывчивым к кратковременным движениям цены. Чем выше волатильность цены, тем меньше период. Индикатор интерпретируется так же, как и RSI, но сигналы появляются раньше.
Давно известный метод анализа объема.Volume Average percent
Это нормализованная версия, показывающая объем в процентах по сравнению со средним объемом за выбранный период.