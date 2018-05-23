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McGinley 动态指标被设计为跟随价格，避免使用传统移动平均值时给出的鞭锯。
传统的移动平均有着固定的周期数，所以速度也是固定的，结果是，当价格快速变化的时候，价格会远离而得到不想要的结果。而 McGinley 动态指标设计成可以跟随市场调节速度，
这个工具可以用于替代传统的移动平均，作为趋势确认指标或者交叉信号。
这个指标有一个输入参数:
- MD_smoothing - 按照为移动平均选择周期数的同样的方法，为这个指标选择周期数。使它的周期数相当于你在移动平均中使用周期数的60%， 也就是说，如果你的 MA 周期数是20，就把这个值设为12来作为比较的指标。默认值是125。
下面的图片显示了 McGinley 动态指标 (红色线) 和一个简单移动平均 (蓝色线)的比较。McGinley 动态指标对价格的反应会加快，也会跟随价格更近并且减少锯齿。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20179
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烛形关闭剩余时间 (CCTR) MT5
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