McGinley動的指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ
McGinley Dynamic指標は、従来の移動平均を使用するときに与えられるホイップショットを避け、価格に従うように設計されています。
従来の移動平均は固定された期間を有し、したがって一定の速度を有します。その結果、価格が急激に上昇すると価格分離が発生し、望ましくない結果につながる可能性があります。しかし、McGinley Dynamicは、市場に沿って速度を調整するように設計されています。
このツールは、トレンド確認指標またはクロスオーバシグナルとして従来の移動平均の代わりに使用できます。
指標の入力パラメータは1つです。
- MD_smoothing - 移動平均の期間を選択するのと同じ方法で、この区分の期間を選択するこれを、移動平均で使用する期間の60％にします。したがって、MA期間が20の場合は、比較指標としてこの値を12に設定してください。デフォルト値は125です。
下の写真は、McGinley Dynamic（赤線）と単純移動平均（青線）の比較を示します。McGinley Dynamicは価格の上昇に早く反応し、価格をより近くで追跡し、ホイップソーを減少します。
このエキスパートアドバイザーでは、価格がラインオブジェクトを横切るとポジションが開かれます。Chande's DMI (Dynamic Momentum Index)
Dynamic Momentum Index (DMI) は可変項RSIです。デフォルト値が使用される場合、RSIの項は3～30で変化します。可変期間によって、RSIは短期的な動きに対してより敏感になります。期間は価格が変動するほど短くなります。RSIと同じ方法で解釈されますが、より早期にシグナルを提供します。
このエキスパートアドバイザーは、2つのiMA（移動平均、MA）と1つのiSAR（パラボリックSAR）に基づいています。ポジショントレールCandle Closing Time Remaining (CCTR) MT5
Candle Closing Time Remaining (CCTR) のMetaTrader 5版はローソク足が閉じられるまでの残り時間を表示する指標です。