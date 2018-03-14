Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Cross_Line_Trader - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3553
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Полуавтоматический советник. Открывает позиции при пересечении линий, нанесенных на график символа.
Линии могут быть четырех видов
- Трендовая линия;
- Трендовая линия по углу;
- Вертикальная линия;
- Горизонтальная линия.
Взаимодействие с линиями может быть трех типов
- Открытие позиции в сторону, вписанную в описание линии;
- Только покупки;
- Только продажи.
После пересечения линии ценой и открытия соответствующей позиции, линия становится "неактивной" (меняется ее тип). Тип неактивной линии задается в настройках, чтобы не было повторного открытия после того, как цена пересекла эту линию.
Пересечение сделано одного типа: на открытии нового бара - если цена открытия прошлого бара и цена открытия текущего бара находятся по разные стороны пересекаемой линии.
Пересечение трендовых линий
Имеет значение параметр "Луч вправо" трендовых линий:
- Если луч вправо включен, то срабатывает любое пересечение такой линии - на любом по времени текущем баре;
- Если луч вправо отключен, то пересечение возможно только тогда, когда правый край линии находится на текущем баре или правее него. Если цена не пересекла линию до того, как ее правый край станет левее прошлого бара, то линия становится неактивной.
Пересечение горизонтальной линии
Если цена открытия прошлого бара и цена открытия текущего бара пересекают линию, то открывается соответствующая настройкам позиция, и линия становится неактивной.
Пересечение вертикальной линии
Как только открывается текущий бар за баром, на котором установлена линия, то открывается соответствующая настройкам позиция, и линия становится неактивной.
Объем открываемых советником позиций задается в настройках. Так же можно задать стоп лосс и тейк профит в пунктах. При ошибочно заданных размерах стоп лосс или тейк профит советник их автоматически корректирует под минимальный размер StopLevel, установленный для символа.
Советник скорректирует лот при неверно указанном значении. Если же лот слишком большой при открытии позиции, то советник выставит его таким, чтобы позицию можно было открыть. Если нет денег на открытие даже минимальным лотом, то позиция открыта не будет.
Советник имеет тринадцать настраиваемых параметров:
- Direction of opening positions - список режимов открываемых позиций:
- Из описания в линии;
- Всегда покупки;
- Всегда продажи.
- Description for Buy position - описание в линии для открытия покупок (по умолчанию Buy);
- Description for Sell position - описание в линии для открытия продаж (по умолчанию Sell);
- Inactive Line Style - стиль неактивной линии;
- Experts magic number - уникальный идентификатор (магик) позиций, которые будут открываться при пересечении;
- Lots - объем открываемых позиций;
- Stop loss in points - размер стоп лосс открываемой позиции в пунктах;
- Take profit in points - размер тейк профит открываемой позиции в пунктах;
- Slippage of price - величина дозволенного проскальзывания цены при открытии позиции;
- Multiplier spread for stops - число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов (*);
- Waiting for environment update (in seconds) - время ожидания в секундах обновления торгового окружения (**);
- Number of attempts to get the state of the environment - количество попыток получения точного торгового окружения(***);
- Log messages - выводить сообщения о пересечении линий в журнал (Yes/No).
Советник выставляет отложенные ордера "Buy Stop" и "Sell Stop". Проверка на минимальный отступ для ордеров в пунктах (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL).Parabolic_TrailingStop
Утилита для ведения трейлинг стопа по индикатору "Parabolic SAR".
Распознание тренда на основе трех последних баров.Days of the week color
Цветная гистограмма дней недели. Используется построение DRAW_COLOR_HISTOGRAM.