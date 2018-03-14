Полуавтоматический советник. Открывает позиции при пересечении линий, нанесенных на график символа.





Линии могут быть четырех видов

Трендовая линия; Трендовая линия по углу; Вертикальная линия; Горизонтальная линия.





Взаимодействие с линиями может быть трех типов

Открытие позиции в сторону, вписанную в описание линии; Только покупки; Только продажи.

После пересечения линии ценой и открытия соответствующей позиции, линия становится "неактивной" (меняется ее тип). Тип неактивной линии задается в настройках, чтобы не было повторного открытия после того, как цена пересекла эту линию.

Пересечение сделано одного типа: на открытии нового бара - если цена открытия прошлого бара и цена открытия текущего бара находятся по разные стороны пересекаемой линии.





Пересечение трендовых линий

Имеет значение параметр "Луч вправо" трендовых линий:

Если луч вправо включен, то срабатывает любое пересечение такой линии - на любом по времени текущем баре;

Если луч вправо отключен, то пересечение возможно только тогда, когда правый край линии находится на текущем баре или правее него. Если цена не пересекла линию до того, как ее правый край станет левее прошлого бара, то линия становится неактивной.





Пересечение горизонтальной линии

Если цена открытия прошлого бара и цена открытия текущего бара пересекают линию, то открывается соответствующая настройкам позиция, и линия становится неактивной.





Пересечение вертикальной линии

Как только открывается текущий бар за баром, на котором установлена линия, то открывается соответствующая настройкам позиция, и линия становится неактивной.

Советник предназначен для работы на счетах с хэджингом. При запуске на неттинговом счете советник выдаст об этом предупреждение и выгрузится.

Объем открываемых советником позиций задается в настройках. Так же можно задать стоп лосс и тейк профит в пунктах. При ошибочно заданных размерах стоп лосс или тейк профит советник их автоматически корректирует под минимальный размер StopLevel, установленный для символа.

Советник скорректирует лот при неверно указанном значении. Если же лот слишком большой при открытии позиции, то советник выставит его таким, чтобы позицию можно было открыть. Если нет денег на открытие даже минимальным лотом, то позиция открыта не будет.

Советник имеет тринадцать настраиваемых параметров:

Direction of opening positions - список режимов открываемых позиций: Из описания в линии; Всегда покупки; Всегда продажи.

- список режимов открываемых позиций: Description for Buy position - описание в линии для открытия покупок (по умолчанию Buy);

- описание в линии для открытия покупок (по умолчанию Buy); Description for Sell position - описание в линии для открытия продаж (по умолчанию Sell);

- описание в линии для открытия продаж (по умолчанию Sell); Inactive Line Style - стиль неактивной линии;

- стиль неактивной линии; Experts magic number - уникальный идентификатор (магик) позиций, которые будут открываться при пересечении;

- уникальный идентификатор (магик) позиций, которые будут открываться при пересечении; Lots - объем открываемых позиций;

- объем открываемых позиций; Stop loss in points - размер стоп лосс открываемой позиции в пунктах;

- размер стоп лосс открываемой позиции в пунктах; Take profit in points - размер тейк профит открываемой позиции в пунктах;

- размер тейк профит открываемой позиции в пунктах; Slippage of price - величина дозволенного проскальзывания цены при открытии позиции;

- величина дозволенного проскальзывания цены при открытии позиции; Multiplier spread for stops - число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов (*);

- число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов (*); Waiting for environment update (in seconds) - время ожидания в секундах обновления торгового окружения (**);

- время ожидания в секундах обновления торгового окружения (**); Number of attempts to get the state of the environment - количество попыток получения точного торгового окружения(***);

- количество попыток получения точного торгового окружения(***); Log messages - выводить сообщения о пересечении линий в журнал (Yes/No).

* При выставлении стоп лосс или тейк профит (а так же отложенных ордеров) существует минимально разрешенная дистанция установки стоп-приказов - StopLevel. Т.е., стоп лосс или тейк профит (или отложенный ордер) должны быть выставлены не ближе этой дистанции к цене. Если же StopLevel задан нулевым, то, в основном, это не говорит об его отсутствии, а говорит о том, что StopLevel плавающий. В этом случае минимальной дистанцией чаще всего является спред*2, но иногда двойного спреда не достаточно. Поэтому и введен параметр - число, на которое советник будет умножать спред для расчета минимальной дистанции установки стопов.

** При отправке торгового приказа на сервер, иногда происходит задержка исполнения, которая может привести к неверному подсчету количества рыночных позиций. При обнаружении такого "неопределенного" состояния, советник ждет заданное количество секунд и заново повторяет чтение окружения.

*** Количество таких попыток ожидания в течении одного тика задается в настройках. Когда все попытки получения точного окружения исчерпаны, советник выходит из обработки и ждет следующего тика. На нем он повторит эти попытки в случае, если ко времени прихода нового тика торговое окружение не обновилось.