Cross_Line_Trader - MetaTrader 5のためのエキスパート
それは半自動エキスパートアドバイザーです。ポジションは銘柄チャートに描かれたラインの交点で開かれます。
4種類のラインがサポートされています。
- トレンドライン
- アングルによるトレンドライン
- 垂直線
- 水平線
ラインとの3種類の相互作用が可能です。
- ラインの説明に示された方向にポジションを開く
- 買いのみ
- 売りのみ
価格がラインを横切って適切なポジションが開かれると、ラインは非アクティブになります（種類が変更されます）。非アクティブラインのタイプは、価格がこのラインを横切った後で再度開かないように設定されています。
1種類の交差が実行されます。新しいバーの開始時、すなわち、前のバーの始値および現在バーの始値が交差したラインの反対側にある場合です。
トレンドラインの交差
トレンドラインのRay to the right"（右に延長）パラメータが確認されます。
- 有効になっている場合は、現在のバーでこのラインの交差がカウントされます。
- 延長が無効になっている場合、線の右端が現在のバーまたはその右側にある場合にのみ交差が可能です。右端が最後のバーの左になる前に価格がラインを超えない場合、ラインは非アクティブになります。
水平線の交差
過去のバーの始値と現在のバーの始値がラインを横切ると、設定に対応するポジションが開かれ、ラインは非アクティブになります。
垂直線の交差
ラインが設定されているバーの後ろに現在のバーが開くと、設定に対応するポジションが開かれ、ラインは非アクティブになります。
エキスパートアドバイザーによって開かれるポジションの量は、設定可能です。ストップロスやテイクプロフィットも設定できます。無効なストップロスとテイクプロフィットが指定された場合、EAは銘柄に許容される最小値StopLevelに値を調整します。
間違った値が指定された場合には、ロットはエキスパートアドバイザーによって調整されます。ロットが大きすぎる場合、EAはポジションを開くためにロットを調整します。最低限ロットを開ける資金もない場合、ポジションは開かれません。
EAには入力パラメータが13個あります。
- Direction of opening positions - ポジションを開くモードのリスト
- As per line description（ラインの説明通り）
- Always Buy（常に買い）
- Always Sell（常に売り）
- Description for Buy position - 買いポジションを開くためのラインの説明（デフォルトはBuy）
- Description for Sell position - 売りポジションを開くための行の説明（デフォルトはSell）
- Inactive Line Style - 非アクティブラインのスタイル
- Experts magic number - 交点で開かれるポジションの一意のID
- Lots - 開くポジションの数量
- Stop loss in points - ポイント単位でのポジションのストップロス
- Take profit in points - ポイント単位でのポジションのテイクプロフィット
- Slippage of price - ポジションを開く際の許容スリッページ
- Multiplier spread for stops - ストップ注文の正しい距離を計算するためのスプレッド乗数
- Waiting for environment update (in seconds) - 取引環境の更新を待つ秒数(**)
- Number of attempts to get the state of the environment - 正確な取引環境を得るための試行回数(***)
- Log messages - ログの交点に関するメッセージをログに書き込む（Yes/No）
