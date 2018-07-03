En el mercado del capital, es la suma (número total) de los títulos (bien un determinado conjunto de títulos, bien del mercado entero), que han sido negociados en el transcurso de un determinado período de tiempo. En el contexto del trading en la bolsa de valores, el volumen suele entenderse como la cantidad de acciones que han cambiado del propietario durante el día. Se consideran las operaciones con acciones, opciones, contratos de futuros y negociación con bienes tangibles. El valor medio del activo durante un período más prolongado es la suma total de operaciones durante este período dividida por la duración del período. De esta manera, la unidad de medición del volumen medio es la cantidad de acciones vendidas por unidad de tiempo (normalmente, por un día de trading).

Generalmente, el volumen de trading es más alto cuando el precio del activo se cambia. Las noticias sobre el estado financiero de la empresa, sus productos o planes (independientemente de que sean positivos o negativos) suelen provocar el aumento temporal del volumen de trading para este instrumento. Los desplazamientos del volumen de trading pueden hacer que los movimientos observados del precio sean más significativos. El volumen de trading del activo más alto indica en su alta liquidez en el mercado. Para los inversionistas institucionales que quieren vender más acciones de una determinada empresa, la disminución de la liquidez va a ser el estimulo para vender las acciones más lentamente durante un período de tiempo prolongado, para evitar las pérdidas debidas al deslizamiento.

Es una versión normalizada ya que muestra el volumen expresado en por cientos en comparación con el volumen medio (Average Volume) durante el período seleccionado.



Con MetaTrader 5, ahora Usted puede eligir si el volumen a usar es real o de tick. Las rupturas porcentuales, en comparación con el volumen medio, están marcadas con diferentes controles.

