这是一款半自动的智能交易系统。 它在品种图表上绘制的指标线交点处开仓。





支持四种类型的指标线

趋势线 角度趋势线 垂直线 水平线





与指标线互动的三种可能类型

按指标线描述中指出的方向开仓; 仅买入 仅卖出

一旦价格穿过该指标线并相应开仓，该指标线就变为失效 (其类型改变)。 在设定中设置指标线失效的类型，以避免价格穿过此指标线后重复开仓。

实现了一种类型的交叉: 在新柱线开盘时，即如果前一根柱线的开盘价格和当前柱线的开盘价位于交叉线的相对两侧。





趋势线的交汇

检查趋势线的 "向右延伸" 参数:

如果启用，则任何当前柱线与任何指标线的交点都会被计数;

如果延伸被禁用，则仅当指标线的右边缘位于当前柱线或其右侧时，才可能交汇。 如果价格在指标线右侧而最后一根柱线的左侧之前未与该指标线交叉，则该指标线变为失效状态。





水平线的交汇

如果以前柱线的开盘价格和当前柱线的开盘价与指标线交叉，则按照设定相应开仓，且该指标线变为失效状态。





垂直线的交汇

柱线与指标线交汇后，一旦新柱线开盘，则按照设置相应开仓，指标线变为失效状态。

智能交易系统是专为对冲账户而设计的。 如果您在净持帐户上启动 EA，则会弹出警告消息，EA 将被卸载。

在设置中配置智能交易系统的开仓交易量。 您也可以设置以点数为单位的止损和止盈。 如果指定了无效的止损和止盈值, EA 将调整为品种允许的最小 StopLevel。

如果指定的值不正确，智能交易系统会调整手数。 如果手数太大，EA 会调整它以便能够开仓。 如果资金不足以按最小手数开仓，则不会开仓。

EA 有 13 个输入参数:

Direction of opening positions - 开仓的模式列表: 按指标线描述 总是买入 总是卖出

- 开仓的模式列表: Description for Buy position - 开多头仓位的指标线描述 (默认为买入);

- 开多头仓位的指标线描述 (默认为买入); Description for Sell position - 开空头仓位的指标线描述 (默认为卖出);

- 开空头仓位的指标线描述 (默认为卖出); Inactive Line Style - 指标线失效样式;

- 指标线失效样式; Experts magic number - 交汇时开仓的专用标识符;

- 交汇时开仓的专用标识符; Lots - 开仓交易量;

- 开仓交易量; Stop loss in points - 以点数为单位的止损;

- 以点数为单位的止损; Take profit in points - 以点数为单位的止盈;

- 以点数为单位的止盈; Slippage of price - 开仓时允许的最大滑点;

- 开仓时允许的最大滑点; Multiplier spread for stops - 计算停止订单 (*) 的适当距离时应用的点差乘数。

- 计算停止订单 (*) 的适当距离时应用的点差乘数。 Waiting for environment update (in seconds) - 以秒为单位的交易环境更新等待时间 (**);

- 以秒为单位的交易环境更新等待时间 (**); Number of attempts to get the state of the environment - 尝试获得准确交易环境的次数 (***);

- 尝试获得准确交易环境的次数 (***); Log messages - 是否在日志里记录有关指标线的交汇消息 (Yes/No)。

* 对于止损和止盈订单 (以及挂单)，放置此类订单的最小允许距离为 StopLevel。 即，止损和止盈 (以及挂单) 不能放在离这个价格距离更近的位置。 如果 StopLevel 为零, 它并非意味着它不存在，它只意味着 StopLevel 是浮动的。 在这种情况下，最小距离通常等于点差*，但有时甚至双倍点差也不够。 因此，为计算放置止损订单的最小距离，此参数允许指定一个点差的自定义乘数。

** 当交易指令发送到服务器时，执行时的偶尔延迟可能会导致市价开仓数量的计数错误。 如果检测到这种 "未定义 (undefined)" 状态，则智能交易系统将等待指定的秒数，然后再次读取环境。

*** 一次逐笔报价内的等待周期数量在 EA 参数中设置。 在所有获得准确环境的允许尝试之后，智能交易系统退出处理并等待下一次逐笔报价。 如果此时交易环境无法更新，EA 将在这次新的逐笔报价上重复这些尝试。