HL_MA_Band - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標では、高値/安値に基づいて2つの移動平均間のヒストグラムの形で色付けされた領域が価格チャートに描画されます。

パラメータは2つです。

  • MA period - MA計算期間
  • MA method - MA計算法

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20159

