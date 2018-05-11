無料でロボットをダウンロードする方法を見る
HL_MA_Band - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標では、高値/安値に基づいて2つの移動平均間のヒストグラムの形で色付けされた領域が価格チャートに描画されます。
パラメータは2つです。
- MA period - MA計算期間
- MA method - MA計算法
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20159
