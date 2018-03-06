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HL_MA_Band - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор рисует на графике цены цветную область в виде гистограммы между двумя Moving Averages по High/Low ценам.
Имеет два настраиваемых параметра:
- MA period - период расчета MA;
- MA method - метод расчета MA.
CCI_Dots
Индикатор ставит на графике цены сигнальные метки в момент пересечения индикатором CCI своей нулевой линии.GapFinder
Индикатор для поиска гэпов.
StochasticMomentum
Стохастический моментум.IDayIIndex
Индикатор-осциллятор IDayIIndex (Intraday Intensity Index) - индекс внутридневной интенсивности.