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Индикаторы

HL_MA_Band - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1840
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор рисует на графике цены цветную область в виде гистограммы между двумя Moving Averages по High/Low ценам.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • MA period - период расчета MA;
  • MA method - метод расчета MA.

CCI_Dots CCI_Dots

Индикатор ставит на графике цены сигнальные метки в момент пересечения индикатором CCI своей нулевой линии.

GapFinder GapFinder

Индикатор для поиска гэпов.

StochasticMomentum StochasticMomentum

Стохастический моментум.

IDayIIndex IDayIIndex

Индикатор-осциллятор IDayIIndex (Intraday Intensity Index) - индекс внутридневной интенсивности.