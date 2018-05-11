無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CCI_Dots - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標では、CCI指標がゼロラインを横切ったときに、価格チャートにシグナルマークが追加されます。ドットはCCIがゼロラインを上に横切る場合はローソク足の下、下に横切る場合はローソク足の上に追加されます。
指標には3つの入力パラメータがあります。
- CCI period - CCI指標パラメータ
- CCI applied price - CCIの計算に使用される価格
- MA period - ローソク足のの高値や安値からシグナルマークまでの距離を計算するための移動平均の期間
