ポケットに対して
インディケータ

CCI_Dots - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標では、CCI指標がゼロラインを横切ったときに、価格チャートにシグナルマークが追加されます。ドットはCCIがゼロラインを上に横切る場合はローソク足の下、下に横切る場合はローソク足の上に追加されます。

指標には3つの入力パラメータがあります。

  • CCI period - CCI指標パラメータ
  • CCI applied price - CCIの計算に使用される価格
  • MA period - ローソク足のの高値や安値からシグナルマークまでの距離を計算するための移動平均の期間

