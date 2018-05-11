この指標では、CCI指標がゼロラインを横切ったときに、価格チャートにシグナルマークが追加されます。ドットはCCIがゼロラインを上に横切る場合はローソク足の下、下に横切る場合はローソク足の上に追加されます。

指標には3つの入力パラメータがあります。