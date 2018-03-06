Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CCI_Dots - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1927
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ставит на графике цены сигнальные метки в момент пересечения индикатором CCI своей нулевой линии. При пересечении вверх ставится точка под свечой, при пересечении вниз - над свечой.
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- CCI period - период расчета CCI;
- CCI applied price - цена расчета CCI;
- MA period - период скользящей средней для расчета дистанции установки сигнальных меток от High или Low свечи.
GapFinder
Индикатор для поиска гэпов.SZO
SZO (Sentiment Zone Oscillator) - индикатор настроения рынка с зонами перекупленности/перепроданности.
HL_MA_Band
Цветная гистограмма по High/Low ценам.StochasticMomentum
Стохастический моментум.