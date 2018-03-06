CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CCI_Dots - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1927
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ставит на графике цены сигнальные метки в момент пересечения индикатором CCI своей нулевой линии. При пересечении вверх ставится точка под свечой, при пересечении вниз - над свечой.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • CCI period - период расчета CCI;
  • CCI applied price - цена расчета CCI;
  • MA period - период скользящей средней для расчета дистанции установки сигнальных меток от High или Low свечи.

GapFinder GapFinder

Индикатор для поиска гэпов.

SZO SZO

SZO (Sentiment Zone Oscillator) - индикатор настроения рынка с зонами перекупленности/перепроданности.

HL_MA_Band HL_MA_Band

Цветная гистограмма по High/Low ценам.

StochasticMomentum StochasticMomentum

Стохастический моментум.