このオシレータ指標では、ヒストグラム（指標ヒストグラムには2つの移動平均で境界レベルがある）が描かれ、トレンド、中程度または弱体化しているトレンド、フラットの3つの市場状態が示されます。

ヒストグラムバー（青色）が上のレベル（ 青線 ）を上回っている場合は、市場に強い動きがあります。 ヒストグラムバー（赤）が上下のレベルの間にある場合（ 青 と 赤 の線の間）、中程度のトレンドまたは弱体化しているトレンドがあります。 ヒストグラムバー（グレー）が下のレベル（ 赤 線の下）を下回っている場合、市場の動きは弱く平らです。

指標には3つの入力パラメータがあります。