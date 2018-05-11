無料でロボットをダウンロードする方法を見る
トレンド範囲 - MetaTrader 5のためのインディケータ
このオシレータ指標では、ヒストグラム（指標ヒストグラムには2つの移動平均で境界レベルがある）が描かれ、トレンド、中程度または弱体化しているトレンド、フラットの3つの市場状態が示されます。
- ヒストグラムバー（青色）が上のレベル（青線）を上回っている場合は、市場に強い動きがあります。
- ヒストグラムバー（赤）が上下のレベルの間にある場合（青と赤の線の間）、中程度のトレンドまたは弱体化しているトレンドがあります。
- ヒストグラムバー（グレー）が下のレベル（赤線の下）を下回っている場合、市場の動きは弱く平らです。
指標には3つの入力パラメータがあります。
- Period - 計算期間
- Method - 平滑化法
- Deviation - 閾レベルの計算の偏差
