ポケットに対して
インディケータ

トレンド範囲 - MetaTrader 5のためのインディケータ

このオシレータ指標では、ヒストグラム（指標ヒストグラムには2つの移動平均で境界レベルがある）が描かれ、トレンド、中程度または弱体化しているトレンド、フラットの3つの市場状態が示されます。

  1. ヒストグラムバー（青色）が上のレベル（青線）を上回っている場合は、市場に強い動きがあります。
  2. ヒストグラムバー（赤）が上下のレベルの間にある場合（の線の間）、中程度のトレンドまたは弱体化しているトレンドがあります。
  3. ヒストグラムバー（グレー）が下のレベル（線の下）を下回っている場合、市場の動きは弱く平らです。

指標には3つの入力パラメータがあります。

  • Period - 計算期間
  • Method - 平滑化法
  • Deviation - 閾レベルの計算の偏差

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20156

