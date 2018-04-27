振荡器指标绘制一个直方图 (边界等级落在指标柱状图上的两条移动平均线上)，显示出三种市场状态: 趋势，中度或衰退趋势，和横盘。

如果直方图柱线 (蓝色) 高于上边界 ( 蓝线 )，那么市场会出现强劲的走势; 如果直方图柱线 (红色) 位于上边界和下边界之间 ( 蓝 和 红 线之间)，则会出现中等或衰退的趋势; 如果柱状图柱线 (灰色) 低于下边界 (在 红色 线下)，则市场走势偏弱并横盘。

该指标有三个输入参数: