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趋势范围 - MetaTrader 5脚本

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振荡器指标绘制一个直方图 (边界等级落在指标柱状图上的两条移动平均线上)，显示出三种市场状态: 趋势，中度或衰退趋势，和横盘。

  1. 如果直方图柱线 (蓝色) 高于上边界 (蓝线)，那么市场会出现强劲的走势;
  2. 如果直方图柱线 (红色) 位于上边界和下边界之间 ( 线之间)，则会出现中等或衰退的趋势;
  3. 如果柱状图柱线 (灰色) 低于下边界 (在 红色 线下)，则市场走势偏弱并横盘。

该指标有三个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Method - 平滑方法;
  • Deviation - 用于计算阈值等级的偏差。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20156

GapFinder GapFinder

缺口搜索指标。

SZO SZO

SZO (情绪区域振荡器) 是一款市场情绪指标，拥有超买和超卖区域。

CCI_Dots CCI_Dots

当 CCI 指标穿越零线时，该指标将信号标记添加到价格图表中。

HL_MA_Band HL_MA_Band

使用高/低价格绘制的彩色直方图。