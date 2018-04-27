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振荡器指标绘制一个直方图 (边界等级落在指标柱状图上的两条移动平均线上)，显示出三种市场状态: 趋势，中度或衰退趋势，和横盘。
- 如果直方图柱线 (蓝色) 高于上边界 (蓝线)，那么市场会出现强劲的走势;
- 如果直方图柱线 (红色) 位于上边界和下边界之间 (蓝 和 红 线之间)，则会出现中等或衰退的趋势;
- 如果柱状图柱线 (灰色) 低于下边界 (在 红色 线下)，则市场走势偏弱并横盘。
该指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Method - 平滑方法;
- Deviation - 用于计算阈值等级的偏差。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20156
CCI_Dots
当 CCI 指标穿越零线时，该指标将信号标记添加到价格图表中。HL_MA_Band
使用高/低价格绘制的彩色直方图。