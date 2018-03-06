Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Trend Range - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2805
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор показывает в виде гистограммы (с пограничными уровнями - двумя скользящими средними на гистограмме индикатора) три состояния рынка: тренд, умеренный или затухающий тренд и флэт.
- Если столбец гистограммы (синего цвета) выше верхнего уровня (синяя линия), то на рынке есть сильное движение;
- Если столбец гистограммы (красного цвета) между верхним и нижним уровнями (между синей и красной линиями), то наблюдается либо умеренный, либо затухающий тренд;
- Если столбец гистограммы (серого цвета) ниже нижнего уровня (ниже красной линии), то на рынке слабое движение - флэт.
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Method - метод сглаживания;
- Deviation - отклонение для расчета пороговых уровней.
VSI (Volatility Switch Indicator) - индикатор изменения волатильности.IDayIIndex
Индикатор-осциллятор IDayIIndex (Intraday Intensity Index) - индекс внутридневной интенсивности.
Технический индикатор Фрактальная Адаптивная Скользящая Средняя (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) был разработан Джоном Эйлерсом (John Ehlers). Этот индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинство индикатора FRAMA — способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.Instantaneous Trend Line (generalized)
Эта версия отличается от оригинала в одном важном моменте: вместо дробного параметра alpha здесь для расчетов используется период. Это вносит индикатор в ту же категорию, что и скользящие средние, и использование его становится чуть более интуитивным, чем оригинальной версии.