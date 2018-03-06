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Индикаторы

Trend Range - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
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Индикатор-осциллятор показывает в виде гистограммы (с пограничными уровнями - двумя скользящими средними на гистограмме индикатора) три состояния рынка: тренд, умеренный или затухающий тренд и флэт.

  1. Если столбец гистограммы (синего цвета) выше верхнего уровня (синяя линия), то на рынке есть сильное движение;
  2. Если столбец гистограммы (красного цвета) между верхним и нижним уровнями (между синей и красной линиями), то наблюдается либо умеренный, либо затухающий тренд;
  3. Если столбец гистограммы (серого цвета) ниже нижнего уровня (ниже красной линии), то на рынке слабое движение - флэт.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Method - метод сглаживания;
  • Deviation - отклонение для расчета пороговых уровней.

VSI VSI

VSI (Volatility Switch Indicator) - индикатор изменения волатильности.

IDayIIndex IDayIIndex

Индикатор-осциллятор IDayIIndex (Intraday Intensity Index) - индекс внутридневной интенсивности.

Fractal Adaptive MACD Fractal Adaptive MACD

Технический индикатор Фрактальная Адаптивная Скользящая Средняя (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) был разработан Джоном Эйлерсом (John Ehlers). Этот индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинство индикатора FRAMA — способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.

Instantaneous Trend Line (generalized) Instantaneous Trend Line (generalized)

Эта версия отличается от оригинала в одном важном моменте: вместо дробного параметра alpha здесь для расчетов используется период. Это вносит индикатор в ту же категорию, что и скользящие средние, и использование его становится чуть более интуитивным, чем оригинальной версии.