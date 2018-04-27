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GapFinder - MetaTrader 5脚本

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该指标查找并显示两根相邻柱线的最高价和最低价之间的缺口。

缺口标有箭头: 上箭头用于上行缺口，下箭头用于下行缺口。 指标在将图表上绘制缺口区域作为矩形对象，并以适当颜色着色 (可以在参数中禁用显示)。 它还显示两条线: 缺口区域的上限和下限，可以从智能交易系统中访问。

如果在当前柱线上发现缺口，则立即显示这样的缺口。 但是，如果价格 "封闭" 缺口区域，则箭头和线条将被删除。 封闭缺口区域的彩色矩形保留在图表上，令用户可以直观地控制由价格封闭的缺口。

指标有四个输入参数:

  • Minimum gap size (in points) - 两根相邻柱线的高价和低价之间的最小缺口 (以点数为单位);
  • Whether to draw a gap area - 是否在图表上显示彩色缺口区域 (Yes/No);
  • Color of the gap area up - 上行缺口区域的颜色;
  • Color of the gap area down - 下行缺口区域的颜色。

图例1 缺控向下

图例1 缺控向下


图例2 缺口向下和向上

图例2 缺口向下和向上

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20154

SZO SZO

SZO (情绪区域振荡器) 是一款市场情绪指标，拥有超买和超卖区域。

CVI CVI

CVI (Chartmill Value Indicator) 显示价格距移动平均线的偏离值。

趋势范围 趋势范围

一款市场状态的指标。

CCI_Dots CCI_Dots

当 CCI 指标穿越零线时，该指标将信号标记添加到价格图表中。