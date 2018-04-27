该指标查找并显示两根相邻柱线的最高价和最低价之间的缺口。

缺口标有箭头: 上箭头用于上行缺口，下箭头用于下行缺口。 指标在将图表上绘制缺口区域作为矩形对象，并以适当颜色着色 (可以在参数中禁用显示)。 它还显示两条线: 缺口区域的上限和下限，可以从智能交易系统中访问。

如果在当前柱线上发现缺口，则立即显示这样的缺口。 但是，如果价格 "封闭" 缺口区域，则箭头和线条将被删除。 封闭缺口区域的彩色矩形保留在图表上，令用户可以直观地控制由价格封闭的缺口。

指标有四个输入参数:

Minimum gap size (in points) - 两根相邻柱线的高价和低价之间的最小缺口 (以点数为单位);

- 两根相邻柱线的高价和低价之间的最小缺口 (以点数为单位); Whether to draw a gap area - 是否在图表上显示彩色缺口区域 (Yes/No);

- 是否在图表上显示彩色缺口区域 (Yes/No); Color of the gap area up - 上行缺口区域的颜色;

- 上行缺口区域的颜色; Color of the gap area down - 下行缺口区域的颜色。

图例1 缺控向下





图例2 缺口向下和向上