この指標では、隣接する2つのバーの高値と低値のギャップが探索されて表示されます。

ギャップには矢印が付いています。上向きのギャップに上向きの矢印が使用され、下向きのギャップには下向きの矢印が使用されます。指標では、チャートのギャップ領域が適切な色で矩形オブジェクトとして描画されます（表示はパラメータで無効にすることができます）。また、2つの行が表示されます。これは上部と下部のギャップ領域で、エキスパートアドバイザーからアクセスできます。

現在のバーにギャップが見つかると、そのようなギャップはすぐに表示されます。しかし、価格がギャップ領域を「閉じる」場合、矢印と線は削除されます。閉じられたギャップ領域の色付きの矩形はチャート上に残るため、ユーザーは価格によって閉鎖されたギャップを視覚的に制御できます。

指標には4つの入力パラメータがあります。

Minimum gap size (in points) - 2つの隣接バーの高値と安値の間の最小ギャップ（ポイント単位）

- 2つの隣接バーの高値と安値の間の最小ギャップ（ポイント単位） Whether to draw a gap area - チャート上に色付きのギャップ領域を表示するかどうか(Yes/No)

- チャート上に色付きのギャップ領域を表示するかどうか(Yes/No) Color of the gap area up - 上向きのギャップ領域の色

- 上向きのギャップ領域の色 Color of the gap area down - 下向きのギャップ領域の色

図1 下向きギャップ





図2 下向きと上向きのギャップ