コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

GapFinder - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1236
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標では、隣接する2つのバーの高値と低値のギャップが探索されて表示されます。

ギャップには矢印が付いています。上向きのギャップに上向きの矢印が使用され、下向きのギャップには下向きの矢印が使用されます。指標では、チャートのギャップ領域が適切な色で矩形オブジェクトとして描画されます（表示はパラメータで無効にすることができます）。また、2つの行が表示されます。これは上部と下部のギャップ領域で、エキスパートアドバイザーからアクセスできます。

現在のバーにギャップが見つかると、そのようなギャップはすぐに表示されます。しかし、価格がギャップ領域を「閉じる」場合、矢印と線は削除されます。閉じられたギャップ領域の色付きの矩形はチャート上に残るため、ユーザーは価格によって閉鎖されたギャップを視覚的に制御できます。

指標には4つの入力パラメータがあります。

  • Minimum gap size (in points) - 2つの隣接バーの高値と安値の間の最小ギャップ（ポイント単位）
  • Whether to draw a gap area - チャート上に色付きのギャップ領域を表示するかどうか(Yes/No)
  • Color of the gap area up - 上向きのギャップ領域の色
  • Color of the gap area down - 下向きのギャップ領域の色

図1　下向きギャップ

図1　下向きギャップ


図2　下向きと上向きのギャップ

図2　下向きと上向きのギャップ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20154

SZO SZO

SZO (Sentiment Zone Oscillator) は、買われ過ぎ/売られ過ぎ領域を持つ市場情勢の指標です。

CVI CVI

CVI (Chartmill Value Indicator) では、移動平均からの価格偏差の値が示されます。

トレンド範囲 トレンド範囲

市場の状態の指標です。

CCI_Dots CCI_Dots

この指標では、CCI指標がゼロラインを横切ったときに、価格チャートにシグナルマークが追加されます。