Индикатор ищет и отображает на графике цены гэпы - разрывы цены High и Low двух соседних баров.

Гэпы показывает стрелками: если разрыв вверх, то и стрелка вверх, и наоборот. Выводит на график закрашенные заданным цветом области гэпа в виде объектов-прямоугольников (вывод отключается в настройках). Также выводит две линии - верхний и нижний уровни области гэпа - их можно получать в советниках.

Если на текущем баре найден гэп, то он сразу же отображается, но если цена "закроет" область гэпа, то стрелки и линии удаляются. Остаются закрашенные прямоугольники уже закрытой области гэпа - для визуального контроля, где был гэп, который сразу же и был закрыт ценой.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

Minimum gap size (in points) - минимальный зазор (гэп) между ценами High и Low двух соседних баров (в пунктах);

- минимальный зазор (гэп) между ценами High и Low двух соседних баров (в пунктах); Whether to draw a gap area - выбор (Yes/No) выводить ли на график цветные области гэпов;

- выбор (Yes/No) выводить ли на график цветные области гэпов; Color of the gap area up - цвет области гэпа вверх;

- цвет области гэпа вверх; Color of the gap area down - цвет области гэпа вниз.

Рис.1 Гэп вниз





Рис.2 Гэпы вниз и вверх