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Индикаторы

GapFinder - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2631
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Индикатор ищет и отображает на графике цены гэпы - разрывы цены High и Low двух соседних баров.

Гэпы показывает стрелками: если разрыв вверх, то и стрелка вверх, и наоборот. Выводит на график закрашенные заданным цветом области гэпа в виде объектов-прямоугольников (вывод отключается в настройках). Также выводит две линии - верхний и нижний уровни области гэпа - их можно получать в советниках.

Если на текущем баре найден гэп, то он сразу же отображается, но если цена "закроет" область гэпа, то стрелки и линии удаляются. Остаются закрашенные прямоугольники уже закрытой области гэпа - для визуального контроля, где был гэп, который сразу же и был закрыт ценой.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Minimum gap size (in points) - минимальный зазор (гэп) между ценами High и Low двух соседних баров (в пунктах);
  • Whether to draw a gap area - выбор (Yes/No) выводить ли на график цветные области гэпов;
  • Color of the gap area up - цвет области гэпа вверх;
  • Color of the gap area down - цвет области гэпа вниз.

Рис.1 Гэп вниз

Рис.1 Гэп вниз


Рис.2 Гэпы вниз и вверх

Рис.2 Гэпы вниз и вверх

SZO SZO

SZO (Sentiment Zone Oscillator) - индикатор настроения рынка с зонами перекупленности/перепроданности.

CVI CVI

Индикатор CVI (Chartmill Value Indicator) отображает величину отклонения цены от МА.

CCI_Dots CCI_Dots

Индикатор ставит на графике цены сигнальные метки в момент пересечения индикатором CCI своей нулевой линии.

HL_MA_Band HL_MA_Band

Цветная гистограмма по High/Low ценам.