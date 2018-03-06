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GapFinder - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ищет и отображает на графике цены гэпы - разрывы цены High и Low двух соседних баров.
Гэпы показывает стрелками: если разрыв вверх, то и стрелка вверх, и наоборот. Выводит на график закрашенные заданным цветом области гэпа в виде объектов-прямоугольников (вывод отключается в настройках). Также выводит две линии - верхний и нижний уровни области гэпа - их можно получать в советниках.
Если на текущем баре найден гэп, то он сразу же отображается, но если цена "закроет" область гэпа, то стрелки и линии удаляются. Остаются закрашенные прямоугольники уже закрытой области гэпа - для визуального контроля, где был гэп, который сразу же и был закрыт ценой.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- Minimum gap size (in points) - минимальный зазор (гэп) между ценами High и Low двух соседних баров (в пунктах);
- Whether to draw a gap area - выбор (Yes/No) выводить ли на график цветные области гэпов;
- Color of the gap area up - цвет области гэпа вверх;
- Color of the gap area down - цвет области гэпа вниз.
Рис.1 Гэп вниз
Рис.2 Гэпы вниз и вверх
SZO (Sentiment Zone Oscillator) - индикатор настроения рынка с зонами перекупленности/перепроданности.CVI
Индикатор CVI (Chartmill Value Indicator) отображает величину отклонения цены от МА.
Индикатор ставит на графике цены сигнальные метки в момент пересечения индикатором CCI своей нулевой линии.HL_MA_Band
Цветная гистограмма по High/Low ценам.