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这是一个 MetaTrader 5 版本的指标，就像 MetaTrader 4 中的 wonder 指标一样在网格周围浮动。
这不是它是否有用的问题 (ZigZag 在我看来是一个有用的指标), 问题时避免错误应用这个指标并且把它显示为它所不是的东西。尽管它看起来与 ZigZag 指标完全不同，那也是一个 ZigZag 指标，因为它可以看成是平行显示的。
备注：一直要记住这实际是一个 ZigZag 指标- 它不应用在信号模式下。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20143
即时趋势线区带 (普适版)
这个版本使用一种区带来扩展了即时趋势线指标，可以更加简单地判断趋势和过滤掉一些错误信号，例如即时趋势线只使用斜率来当成信号。并且它也和最初版本有很重要的一点不同：它没有使用分数 alpha 参数来计算，这个版本使用的周期数和平均是同一类的，并且使用方法比初始版本更加直观。即时趋势线 (通用版)
这个版本与最初的即时趋势线有一点重要区别：它没有使用分数 alpha 参数来计算，这个版本使用的周期数与平均是同一类，并且使用方法比最初版本更加直观。
分形自适应 MACD
分形自适应移动平均技术指标 (FRAMA) 是由 John Ehlers 开发的，这个指标是基于指数移动平均的算法构建的，而平滑因数十根据当前价格序列的分形维度来计算的。FRAMA 的优点是可以跟随强的趋势变化，而在价格盘整的时候就变慢。交易量平均百分比
这个版本是一个规范化的版本 - 因为它把交易量显示为选定时间段内与平均交易量的百分比。