这是一个 MetaTrader 5 版本的指标，就像 MetaTrader 4 中的 wonder 指标一样在网格周围浮动。

这不是它是否有用的问题 (ZigZag 在我看来是一个有用的指标), 问题时避免错误应用这个指标并且把它显示为它所不是的东西。尽管它看起来与 ZigZag 指标完全不同，那也是一个 ZigZag 指标，因为它可以看成是平行显示的。

备注：一直要记住这实际是一个 ZigZag 指标- 它不应用在信号模式下。