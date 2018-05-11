これはしばらくネットにMetaTrader 4の「ワンダー指標」として存在していた指標のMetaTrader 5版です。

大事なのはそれが有用であるかどうかではなく（ジグザグは、私の意見では有用な指標です）、指標の誤用またそうでないものとして提示するという問題の回避です。ZigZag指標とはまったく異なる外観にかかわらず、それはパラレルディスプレイでも見ることができるZigZagです。

追記: これは実際にはZigZag指標であることに注意してください。シグナリングモードでは使用してはいけません。