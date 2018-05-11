私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
ZigZag separate - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1150
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
これはしばらくネットにMetaTrader 4の「ワンダー指標」として存在していた指標のMetaTrader 5版です。
大事なのはそれが有用であるかどうかではなく（ジグザグは、私の意見では有用な指標です）、指標の誤用またそうでないものとして提示するという問題の回避です。ZigZag指標とはまったく異なる外観にかかわらず、それはパラレルディスプレイでも見ることができるZigZagです。
追記: これは実際にはZigZag指標であることに注意してください。シグナリングモードでは使用してはいけません。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20143
与えられた時間枠のフラクタルに基づいてトレンドラインを自動的に描画するための指標です。瞬時トレンドラインバンド（一般化）
このバージョンでは、瞬時トレンドライン（Instantaneous Trend Line）指標がバンドの種類によって拡張されてトレンドの変化が見つけやすくなり、ITL指標のスロープだけがシグナルとされた場合に生成されるいくつかの偽シグナルをフィルタリングすることができます。また、元のバージョンとは1つの重要な部分で異なります。計算にフラクショナルアルファパラメータを使用する代わりに、このバージョンでは期間が使われ、平均と同じカテゴリになります。使用法も元のバージョンよりも直感的になります。
フラクタル適応移動平均（FRAMA）テクニカル指標は、John Ehlersによって開発されました。この指標は、指数移動平均のアルゴリズムに基づいて構成され、平滑化係数は価格シリーズの現在のフラクタル次元に基づいて計算されます。FRAMAの利点は、強い傾向の動きを辿り、価格保合の瞬間には十分に減速する可能性です。一目
iIchimoku（一目均衡表）指標に基づいたエキスパートアドバイザーです。売りポジションと売りポジションに対すて別々のストップロス、テイクプロフィット、トレールストップがあります。EAの動作時間は設定できます。確認は現在のバーで実行され、開くことができるポジションは1つだけです。