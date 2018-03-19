ZigZag separate — MetaTrader 5-версия "чудо-индикатора" для MetaTrader 4, который когда-то плавал по сети.

Здесь важно не то, полезен индикатор или нет — хотя, по моему мнению, ZigZag полезный индикатор. Важно избежать неверного использования индикатора и не принимать его за то, чем он не является. Несмотря на то, что этот индикатор внешне совсем не похож на ZigZag — это, тем не менее, ZigZag, как мы можем увидеть на параллельном экране.



PS: всегда имейте в виду, что это действительно индикатор ZigZag и его нельзя использовать в сигнальном режиме.

