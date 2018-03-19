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Индикаторы

ZigZag separate - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
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ZigZag separate — MetaTrader 5-версия "чудо-индикатора" для MetaTrader 4, который когда-то плавал по сети.

Здесь важно не то, полезен индикатор или нет — хотя, по моему мнению, ZigZag полезный индикатор. Важно избежать неверного использования индикатора и не принимать его за то, чем он не является. Несмотря на то, что этот индикатор внешне совсем не похож на ZigZag — это, тем не менее, ZigZag, как мы можем увидеть на параллельном экране.

PS: всегда имейте в виду, что это действительно индикатор ZigZag и его нельзя использовать в сигнальном режиме.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20143

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