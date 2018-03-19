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ZigZag separate - индикатор для MetaTrader 5
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ZigZag separate — MetaTrader 5-версия "чудо-индикатора" для MetaTrader 4, который когда-то плавал по сети.
Здесь важно не то, полезен индикатор или нет — хотя, по моему мнению, ZigZag полезный индикатор. Важно избежать неверного использования индикатора и не принимать его за то, чем он не является. Несмотря на то, что этот индикатор внешне совсем не похож на ZigZag — это, тем не менее, ZigZag, как мы можем увидеть на параллельном экране.
PS: всегда имейте в виду, что это действительно индикатор ZigZag и его нельзя использовать в сигнальном режиме.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20143
Советник на базе двух iMA (Moving Average,MA) и одного iRSI (Relative Strength Index, RSI). Отслеживание виртуальной прибыли. Работа по двум символам.ThirdPartyTicks
Библиотека для работы со сторонним тиковым архивом.
Dynamic Momentum Index (DMI) — это RSI с изменяющимся периодом. При использовании настроек по умолчанию период RSI колеблется от 3 до 30. Изменчивость периода делает RSI более отзывчивым к кратковременным движениям цены. Чем выше волатильность цены, тем меньше период. Индикатор интерпретируется так же, как и RSI, но сигналы появляются раньше.3 MAs Market
Индикатор показывает оценку текущего состояния рынка на основании корреляции между тремя скользящими средними.