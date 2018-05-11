無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Fractal_TL - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1104
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
与えられた時間枠のフラクタルに基づいてトレンドラインを自動的に描画するための指標です。
入力パラメータ
- base_tf - フラクタルを計算するための時間枠で、これに基づいてトレンドラインが描かれる
- color of the resistance line - 抵抗線の色を設定する
- line style of the resistance - 抵抗線のスタイルを設定する
- width of the resistance line - 抵抗線の幅を設定する
- color of the support line - 支持線の色を設定する
- style of the support line - 支持線のスタイルを設定する
- width of the support line - 支持線の幅を設定する
- Remove_TL - チャートからトレンドラインを削除する（ラインを削除するにはtrueに設定）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20138
瞬時トレンドラインバンド（一般化）
このバージョンでは、瞬時トレンドライン（Instantaneous Trend Line）指標がバンドの種類によって拡張されてトレンドの変化が見つけやすくなり、ITL指標のスロープだけがシグナルとされた場合に生成されるいくつかの偽シグナルをフィルタリングすることができます。また、元のバージョンとは1つの重要な部分で異なります。計算にフラクショナルアルファパラメータを使用する代わりに、このバージョンでは期間が使われ、平均と同じカテゴリになります。使用法も元のバージョンよりも直感的になります。瞬時トレンドライン（一般化）
このバージョンには元の瞬時トレンドラインとは大きく異なる点があります。計算にフラクショナルアルファパラメータを使用する代わりに、このバージョンでは期間が使われます。これによってこれは平均と同じカテゴリになり、使用方法が元のバージョンより少し直感的になります。
ZigZag separate
ZigZag separateはしばらくネットにMetaTrader 4の「ワンダー指標」として存在していた指標のMetaTrader 5版です。フラクタル適応型MACD
フラクタル適応移動平均（FRAMA）テクニカル指標は、John Ehlersによって開発されました。この指標は、指数移動平均のアルゴリズムに基づいて構成され、平滑化係数は価格シリーズの現在のフラクタル次元に基づいて計算されます。FRAMAの利点は、強い傾向の動きを辿り、価格保合の瞬間には十分に減速する可能性です。