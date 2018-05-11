このバージョンでは、瞬時トレンドライン（Instantaneous Trend Line）指標がバンドの種類によって拡張されてトレンドの変化が見つけやすくなり、ITL指標のスロープだけがシグナルとされた場合に生成されるいくつかの偽シグナルをフィルタリングすることができます。また、元のバージョンとは1つの重要な部分で異なります。計算にフラクショナルアルファパラメータを使用する代わりに、このバージョンでは期間が使われ、平均と同じカテゴリになります。使用法も元のバージョンよりも直感的になります。

