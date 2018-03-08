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Fractal_TL - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор для автоматического рисования трендовых линий по фракталам на заданном таймфрейме.
Входные параметры
- base_tf - таймфрейм, по фракталам которого будут рисоваться трендовые линии;
- color of the resistance line - установка цвета линии сопротивления;
- line style of the resistance - установка стиля линии сопротивления;
- width of the resistance line - установка ширины линии сопротивления;
- color of the support line - установка цвета линии поддержки;
- style of the support line - установка стиля линии поддержки;
- width of the support line - установка ширины линии поддержки;
- Remove_TL - удаление трендовых линий с графика (для удаления нужно значение поставить равным "true").
SignalMAAboveBelow 3
Модуль торговых сигналов на базе модуля сигналов индикатора Moving Average.Alexav SpeedUp M1
Одновременное открытие двух противоположных позиций. Trailing позиций.
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Гистограмма дней недели.FarhadCrab1
Советник на базе двух iMA (Moving Average, MA) и одного iSAR (Parabolic SAR). Трейлинг позиций.