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Индикаторы

Fractal_TL - индикатор для MetaTrader 5

Almat Kaldybay
Almat Kaldybay

Almat Kaldybay

4.4 (14)
4 продукта 2 статьи 2 кода 18 комментариев
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Просмотров:
2680
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор для автоматического рисования трендовых линий по фракталам на заданном таймфрейме.


Входные параметры

  1. base_tf - таймфрейм, по фракталам которого будут рисоваться трендовые линии;
  2. color of the resistance line - установка цвета линии сопротивления;
  3. line style of the resistance - установка стиля линии сопротивления;
  4. width of the resistance line - установка ширины линии сопротивления;
  5. color of the support line - установка цвета линии поддержки;
  6. style of the support line - установка стиля линии поддержки;
  7. width of the support line - установка ширины линии поддержки;
  8. Remove_TL - удаление трендовых линий с графика (для удаления нужно значение поставить равным "true").

Входные параметры

Пример отображения линий

SignalMAAboveBelow 3 SignalMAAboveBelow 3

Модуль торговых сигналов на базе модуля сигналов индикатора Moving Average.

Alexav SpeedUp M1 Alexav SpeedUp M1

Одновременное открытие двух противоположных позиций. Trailing позиций.

Days of the week Days of the week

Гистограмма дней недели.

FarhadCrab1 FarhadCrab1

Советник на базе двух iMA (Moving Average, MA) и одного iSAR (Parabolic SAR). Трейлинг позиций.