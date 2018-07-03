Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Instantaneous Trend Line (generalized) - indicador para MetaTrader 5
Uno de la serie de indicadores creados por John Ehlers. Según John Ehlers:
Instantaneous trend Line:
El indicador elimina completamente el ciclo dominante de la media móvil.
Para los expertos en matemáticas: la transformación de Fourier de la ventana rectangular (formada por media móvil) es la distribución Sin(X)/X. El objetivo es colocar el primer punto cero de esta distribución exactamente en el ciclo dominante. Si procedemos de las premisas lógicas: lo que estamos haciendo es coger la media simple durante todo del período del ciclo dominante. En esta media hay tantos puntos por encima del valor medio como debajo de él. La suma resultante de todos estos puntos de la muestra será cero.
Es un método del análisis del volumen conocido desde hace tiempo.KWAN_CCC
Es un oscilador simple basado en los valores de los indicadores técnicos Chaikin Oscillator, Commodity Channel Index y iMomentum, e implementado en forma de un histograma de color.
Esta versión expande el indicador Instantaneous Trend Line con un tipo de bandas que facilitan la detección del cambio de la tendencia. Además, si para la búsqueda de la señal se usa sólo la inclinación del indicador ITL, pueden ser emitidas varias señales falsas. Las bandas ayudan a filtrarlas. Otra diferencia del original consiste en un punto importante, a saber, para los cálculos, en vez del parámetro fraccionado alpha, se utiliza el período. Eso coloca el indicador en la misma categoría donde se encuentran las medias móviles, y su uso se hace más intuitivo que en la versión original.Fractal_TL
Indicador para el trazado automático de las líneas de tendencia en fractales en un timeframe determinado.