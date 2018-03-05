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BHS system - эксперт для MetaTrader 5

fortrader.ru | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1653
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Юрий, автор кода MQ5 - barabashkakvn.

Советник вычисляет ближайшую сверху и снизу "круглую" цену в зависимости от шага Step of the "round" number (чтобы увидеть как работает вычисление "круглой" цены, закомментируйте строку в OnDeinit:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- how Math() function works:
   return;

и при выгрузке советника с графика во вкладке "Эксперты" будет распечатан пример). Для первоначального размещения отложенного ордера проверяется положение цены и индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA).

  • Если цена Close бара #0 выше индикатора, будет размещаться отложенный Buy Stop по верхней "круглой" цене;
  • Если цена Close бара #0 ниже индикатора, будет размещаться отложенный Sell Stop по нижней "круглой" цене.

Также у каждого отложенного ордера задается время жизни: к последнему известному времени сервера добавляется время Life time of the pending order (задается в часах).

Для позиций BUY и SELL применяется раздельный трейлинг - применяются соответственно параметр Trailing Stop BUY и Trailing Stop SELL.


Входные параметры

  • Lots - объем;
  • Stop Loss BUY - стоп лосс для Buy Stop;
  • Stop Loss SELL - стоп лосс для Sell Stop;
  • Trailing Stop BUY - трейлинг для Buy позиций;
  • Trailing Stop SELL - трейлинг для Sell позиций;
  • Step of the "round" number - шаг "круглой" цены;
  • Life time of the pending order (in hours) - время жизни отложенного ордера (в часах);
  • AMA: Period of calculation - период AMA;
  • AMA: Period of fast MA - период быстрой скользящей;
  • AMA: Period of slow MA - период медленной скользящей;
  • AMA: Horizontal shift - смещение индикатора по горизонтали;
  • AMA: Type of price - тип цены;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Тест EURUSD,H1:

BHS system

MathCeilRoundFloor MathCeilRoundFloor

Пример работы функций MathCeil, MathRound и MathFloor.

Fractured Fractals Fractured Fractals

Советник работает по индикатору Fractals: по этому индикатору выставляет отложенные ордера и передвигает Stop Loss у позиций.

KWAN_NRP_HTF KWAN_NRP_HTF

Индикатор KWAN_NRP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XRSIDeMarker_Histogram_HTF XRSIDeMarker_Histogram_HTF

Индикатор XRSIDeMarker_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.