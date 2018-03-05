BHS system

Автор идеи - Юрий, автор кода MQ5 - barabashkakvn.

Советник вычисляет ближайшую сверху и снизу "круглую" цену в зависимости от шага Step of the "round" number (чтобы увидеть как работает вычисление "круглой" цены, закомментируйте строку в OnDeinit:

void OnDeinit ( const int reason) { return ;

и при выгрузке советника с графика во вкладке "Эксперты" будет распечатан пример). Для первоначального размещения отложенного ордера проверяется положение цены и индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA).

Если цена Close бара #0 выше индикатора, будет размещаться отложенный Buy Stop по верхней "круглой" цене;

Если цена Close бара #0 ниже индикатора, будет размещаться отложенный Sell Stop по нижней "круглой" цене.

Также у каждого отложенного ордера задается время жизни: к последнему известному времени сервера добавляется время Life time of the pending order (задается в часах).

Для позиций BUY и SELL применяется раздельный трейлинг - применяются соответственно параметр Trailing Stop BUY и Trailing Stop SELL.





Входные параметры

Lots - объем;

- объем; Stop Loss BUY - стоп лосс для Buy Stop;

- стоп лосс для Buy Stop; Stop Loss SELL - стоп лосс для Sell Stop;

- стоп лосс для Sell Stop; Trailing Stop BUY - трейлинг для Buy позиций;

- трейлинг для Buy позиций; Trailing Stop SEL L - трейлинг для Sell позиций;

L - трейлинг для Sell позиций; Step of the "round" number - шаг "круглой" цены;

- шаг "круглой" цены; Life time of the pending order (in hours) - время жизни отложенного ордера (в часах);

- время жизни отложенного ордера (в часах); AMA: Period of calculation - период AMA;

- период AMA; AMA: Period of fast MA - период быстрой скользящей;

- период быстрой скользящей; AMA: Period of slow MA - период медленной скользящей;

- период медленной скользящей; AMA: Horizontal shift - смещение индикатора по горизонтали;

- смещение индикатора по горизонтали; AMA: Type of price - тип цены;

- тип цены; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Тест EURUSD,H1: