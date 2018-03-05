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BHS system - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Юрий, автор кода MQ5 - barabashkakvn.
Советник вычисляет ближайшую сверху и снизу "круглую" цену в зависимости от шага Step of the "round" number (чтобы увидеть как работает вычисление "круглой" цены, закомментируйте строку в OnDeinit:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- how Math() function works: return;
и при выгрузке советника с графика во вкладке "Эксперты" будет распечатан пример). Для первоначального размещения отложенного ордера проверяется положение цены и индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA).
- Если цена Close бара #0 выше индикатора, будет размещаться отложенный Buy Stop по верхней "круглой" цене;
- Если цена Close бара #0 ниже индикатора, будет размещаться отложенный Sell Stop по нижней "круглой" цене.
Также у каждого отложенного ордера задается время жизни: к последнему известному времени сервера добавляется время Life time of the pending order (задается в часах).
Для позиций BUY и SELL применяется раздельный трейлинг - применяются соответственно параметр Trailing Stop BUY и Trailing Stop SELL.
Входные параметры
- Lots - объем;
- Stop Loss BUY - стоп лосс для Buy Stop;
- Stop Loss SELL - стоп лосс для Sell Stop;
- Trailing Stop BUY - трейлинг для Buy позиций;
- Trailing Stop SELL - трейлинг для Sell позиций;
- Step of the "round" number - шаг "круглой" цены;
- Life time of the pending order (in hours) - время жизни отложенного ордера (в часах);
- AMA: Period of calculation - период AMA;
- AMA: Period of fast MA - период быстрой скользящей;
- AMA: Period of slow MA - период медленной скользящей;
- AMA: Horizontal shift - смещение индикатора по горизонтали;
- AMA: Type of price - тип цены;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Тест EURUSD,H1:
Пример работы функций MathCeil, MathRound и MathFloor.Fractured Fractals
Советник работает по индикатору Fractals: по этому индикатору выставляет отложенные ордера и передвигает Stop Loss у позиций.
Индикатор KWAN_NRP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XRSIDeMarker_Histogram_HTF
Индикатор XRSIDeMarker_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.