アイディアの著者: Yuri、MQ5コードの著者: barabashkakvn

エキスパートアドバイザーでは、「ラウンド」数のステップに応じて、最も近い上下の「ラウンド」価格が計算されます（「ラウンド」価格の計算法を確認するには、OnDeinitの行をコメントアウトしてください 。

void OnDeinit ( const int reason) { return ;

EAをチャートからアンロードすると、[エキスパート]タブに例が表示されます。EAでは、価格のポジションとiAMA（適応移動平均、AMA）指標が確認されて、最初の指値注文が出されます。

バー＃0の終値が指標値を上回っている場合、買いストップ注文は上位ラウンド価格で出されます。

バー＃0の終値が指標値を下回っている場合、売りストップ注文は下位ラウンド価格で出されます。

有効期限は各指値注文に対して設定されます。Life time of the pending order（時間単位）は、最後の既知のサーバー時間に加算されます。

買いポジションと売りポジションには、別々のトレールメソッドが適用されます。これらはTrailing Stop BUYとTrailing Stop SELLで設定されます。





入力パラメータ

Lots - 数量

- 数量 Stop Loss BUY - 買いストップ注文のストップロス

- 買いストップ注文のストップロス Stop Loss SELL - 売りストップ注文のストップロス

- 売りストップ注文のストップロス Trailing Stop BUY - 買いポジションのトレールストップ

- 買いポジションのトレールストップ Trailing Stop SELL - 売りポジションのトレールストップ<分節

- 売りポジションのトレールストップ<分節 Step of the "round" number - ラウンド価格のステップ値

- ラウンド価格のステップ値 Life time of the pending order (in hours) - 時間単位での指値注文の寿命

- 時間単位での指値注文の寿命 AMA: Period of calculation - AMA期間

- AMA期間 AMA: Period of fast MA - 高速移動平均期間

- 高速移動平均期間 AMA: Period of slow MA - 低速移動平均期間

- 低速移動平均期間 AMA: Horizontal shift - 指標の水平方向のシフト

- 指標の水平方向のシフト AMA: Type of price - 指数計算に使用される価格の種類

- 指数計算に使用される価格の種類 magic number - EAの一意のID

EURUSD、H1でのテスト: