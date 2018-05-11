無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BHSシステム - MetaTrader 5のためのエキスパート
発行者:
Vladimir Karputov
- ビュー:
- 754
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者: Yuri、MQ5コードの著者: barabashkakvn
エキスパートアドバイザーでは、「ラウンド」数のステップに応じて、最も近い上下の「ラウンド」価格が計算されます（「ラウンド」価格の計算法を確認するには、OnDeinitの行をコメントアウトしてください 。
//+------------------------------------------------------------------+ //| エキスパート初期化解除関数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- Math()関数の動作法 return;
EAをチャートからアンロードすると、[エキスパート]タブに例が表示されます。EAでは、価格のポジションとiAMA（適応移動平均、AMA）指標が確認されて、最初の指値注文が出されます。
- バー＃0の終値が指標値を上回っている場合、買いストップ注文は上位ラウンド価格で出されます。
- バー＃0の終値が指標値を下回っている場合、売りストップ注文は下位ラウンド価格で出されます。
有効期限は各指値注文に対して設定されます。Life time of the pending order（時間単位）は、最後の既知のサーバー時間に加算されます。
買いポジションと売りポジションには、別々のトレールメソッドが適用されます。これらはTrailing Stop BUYとTrailing Stop SELLで設定されます。
入力パラメータ
- Lots - 数量
- Stop Loss BUY - 買いストップ注文のストップロス
- Stop Loss SELL - 売りストップ注文のストップロス
- Trailing Stop BUY - 買いポジションのトレールストップ
- Trailing Stop SELL - 売りポジションのトレールストップ<分節
- Step of the "round" number - ラウンド価格のステップ値
- Life time of the pending order (in hours) - 時間単位での指値注文の寿命
- AMA: Period of calculation - AMA期間
- AMA: Period of fast MA - 高速移動平均期間
- AMA: Period of slow MA - 低速移動平均期間
- AMA: Horizontal shift - 指標の水平方向のシフト
- AMA: Type of price - 指数計算に使用される価格の種類
- magic number - EAの一意のID
EURUSD、H1でのテスト:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20132
