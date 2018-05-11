コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

BHSシステム - MetaTrader 5のためのエキスパート

Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
754
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アイディアの著者:  YuriMQ5コードの著者: barabashkakvn

エキスパートアドバイザーでは、「ラウンド」数のステップに応じて、最も近い上下の「ラウンド」価格が計算されます（「ラウンド」価格の計算法を確認するには、OnDeinitの行をコメントアウトしてください

//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化解除関数                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- Math()関数の動作法
   return;

EAをチャートからアンロードすると、[エキスパート]タブに例が表示されます。EAでは、価格のポジションとiAMA（適応移動平均、AMA）指標が確認されて、最初の指値注文が出されます。

  • バー＃0の終値が指標値を上回っている場合、買いストップ注文は上位ラウンド価格で出されます。
  • バー＃0の終値が指標値を下回っている場合、売りストップ注文は下位ラウンド価格で出されます。

有効期限は各指値注文に対して設定されます。Life time of the pending order（時間単位）は、最後の既知のサーバー時間に加算されます。

買いポジションと売りポジションには、別々のトレールメソッドが適用されます。これらはTrailing Stop BUYTrailing Stop SELLで設定されます。


入力パラメータ

  • Lots - 数量
  • Stop Loss BUY - 買いストップ注文のストップロス
  • Stop Loss SELL - 売りストップ注文のストップロス
  • Trailing Stop BUY - 買いポジションのトレールストップ
  • Trailing Stop SELL - 売りポジションのトレールストップ<分節
  • Step of the "round" number - ラウンド価格のステップ値
  • Life time of the pending order (in hours) - 時間単位での指値注文の寿命
  • AMA: Period of calculation - AMA期間
  • AMA: Period of fast MA - 高速移動平均期間
  • AMA: Period of slow MA - 低速移動平均期間
  • AMA: Horizontal shift - 指標の水平方向のシフト
  • AMA: Type of price - 指数計算に使用される価格の種類
  • magic number - EAの一意のID

EURUSD、H1でのテスト:

BHSシステム

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20132

