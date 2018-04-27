思路来自: Yuri, MQ5 代码作者: barabashkakvn。

智能交易系统依据 Step of the "round" number 定义的 "舍入" 价格计算最接近的上位和下位 (去看看如何计算 "舍入" 价格, 在 OnDeinit 中 注释掉该行:

void OnDeinit ( const int reason) { return ;

从图表上卸载 EA 时，将在专家选项卡中打印一个示例)。 EA 检查价格的位置和 iAMA (自适应移动平均线，AMA) 指标以便放置初始挂单。

如果 #0 柱线的收盘价高于指标，则在较高价位放置一个 Buy Stop 挂单。

如果 #0 柱线的收盘价低于指标，则在较低价位放置一个 Sell Stop 挂单。

每笔挂单的生存时间设置为: Life time of the pending order (以小时为单位) 加上最后已知的服务器时间。

为买入和卖出持仓应用单独的追踪方法。 它们的配置在 Trailing Stop BUY 和 Trailing Stop SELL。





输入参数

Lots - 交易量;

- 交易量; Stop Loss BUY - Buy Stop 订单的止损;

- Buy Stop 订单的止损; Stop Loss SELL - Sell Stop 订单的止损;

- Sell Stop 订单的止损; Trailing Stop BUY - 多头持仓的尾随停止;

- 多头持仓的尾随停止; Trailing Stop SELL - 空头持仓的尾随停止;

- 空头持仓的尾随停止; Step of the "round" number - 价格舍入的步长值;

- 价格舍入的步长值; Life time of the pending order (in hours) - 挂单的生存周期，以小时为单位;

- 挂单的生存周期，以小时为单位; AMA: Period of calculation - AMA 周期;

- AMA 周期; AMA: Period of fast MA - 快速移动均线周期;

- 快速移动均线周期; AMA: Period of slow MA - 慢速移动均线周期;

- 慢速移动均线周期; AMA: Horizontal shift - 指标横向移位;

- 指标横向移位; AMA: Type of price - 指标计算的价格类型;

- 指标计算的价格类型; magic number - EA 的独有标识符。

测试 EURUSD, H1: