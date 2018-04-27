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BHS 系统 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1983
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Yuri, MQ5 代码作者: barabashkakvn。
智能交易系统依据 Step of the "round" number 定义的 "舍入" 价格计算最接近的上位和下位 (去看看如何计算 "舍入" 价格, 在 OnDeinit 中 注释掉该行:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 智能系统逆初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- Math() 函数如何工作: return;
从图表上卸载 EA 时，将在专家选项卡中打印一个示例)。 EA 检查价格的位置和 iAMA (自适应移动平均线，AMA) 指标以便放置初始挂单。
- 如果 #0 柱线的收盘价高于指标，则在较高价位放置一个 Buy Stop 挂单。
- 如果 #0 柱线的收盘价低于指标，则在较低价位放置一个 Sell Stop 挂单。
每笔挂单的生存时间设置为: Life time of the pending order (以小时为单位) 加上最后已知的服务器时间。
为买入和卖出持仓应用单独的追踪方法。 它们的配置在 Trailing Stop BUY 和 Trailing Stop SELL。
输入参数
- Lots - 交易量;
- Stop Loss BUY - Buy Stop 订单的止损;
- Stop Loss SELL - Sell Stop 订单的止损;
- Trailing Stop BUY - 多头持仓的尾随停止;
- Trailing Stop SELL - 空头持仓的尾随停止;
- Step of the "round" number - 价格舍入的步长值;
- Life time of the pending order (in hours) - 挂单的生存周期，以小时为单位;
- AMA: Period of calculation - AMA 周期;
- AMA: Period of fast MA - 快速移动均线周期;
- AMA: Period of slow MA - 慢速移动均线周期;
- AMA: Horizontal shift - 指标横向移位;
- AMA: Type of price - 指标计算的价格类型;
- magic number - EA 的独有标识符。
测试 EURUSD, H1:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20132
MathCeilRoundFloor
函数 MathCeil，MathRound 和 MathFloor 的示例。AD
AD (累积分派) 指标有三种计算方法。
Fractal_TL
一款基于给定时间帧的分形自动绘制趋势线的指标。Ichimoku
基于 iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) 指标的智能交易系统。 对于买入和卖出仓位可单独止损，止盈和尾随停止。 EA 操作时间可配置。 在当前柱线上执行检查: 只能开一笔持仓。