DeMarker_3HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 2313
Три осциллятора Демарка с трех различных таймфреймов на одном графике.
Рис.1. Индикатор DeMarker_3HTF
